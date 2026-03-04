Rozpoczęła się rekrutacja do szkół i przedszkoli

Rodzice przedszkolaków i pierwszoklasistów mogą już składać dokumenty. Rozpoczął się proces rekrutacyjny do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Fot. Dariusz GORAJSKI

Rozpoczęła się rekrutacja do publicznych przedszkoli i klas I szkół podstawowych na terenie Szczecina. Na złożenie wniosków rodzice mają czas do 20 marca br. Trwa jednocześnie rekrutacja do klas sportowych wyższych niż klasa pierwsza.

Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Rekrutacja na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego rozpoczęła się 2 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 20 marca. W procesie rekrutacji mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2020-2023 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasto Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych wygląda następująco: od 3 do 20 marca należy złożyć wniosek o przyjęcie do danej placówki wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym; od 23 marca do 7 kwietnia odbywać się będzie weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego; 13 kwietnia zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; od 14 do 17 kwietnia należy potwierdzić przez rodzica kandydata wolę przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia; 20 kwietnia zostanie podana lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja do podstawówek i klas sportowych

Rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych dotyczy głównie dzieci urodzonych w 2019 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Warto pamiętać, że do szkoły podstawowej można zapisywać również dzieci 6-letnie, czyli te urodzone w 2020 roku.

– Na wniosek rodzica, naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni – tłumaczy Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta.

Od 3 do 20 marca należy złożyć wniosek o przyjęcie do klasy I wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Między 9 a 13 marca przeprowadzone zostaną próby sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej Sportowej, Mistrzostwa Sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym. 16 marca zostanie podana do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej. Od 20 do 27 marca potrwa weryfikacja wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 10 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów, którzy zakwalifikowali się do klasy I. Rodzic będzie musiał potwierdzić wolę przyjęcia w formie pisemnej w dniach 13-14 kwietnia. 15 kwietnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klas 1.

Jednocześnie trwa rekrutacja do klas sportowych wyższych niż klasa 1. Wnioski można składać jeszcze do 6 marca br. Natomiast 23 marca udostępniona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, po czym rodzice uczniów będą mieć czas na potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły od 24 do 27 marca. Ostateczne wyniki rekrutacji rodzice poznają 30 marca. ©℗

(aj)

