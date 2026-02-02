Rozpoczął się remont kamienicy, w którą uderzył tramwaj

Od środy 28 stycznia przy budynku na ulicy Parkowej 59 w Szczecinie stoi rusztowanie. Część kamienicy, w którą dwa miesiące temu wjechał wykolejony tramwaj, przykrywa także plandeka.
Informację o tym, że rozpoczęły się prace, przekazała również w swoich mediach społecznościowych właścicielka sklepu zoologicznego Delfinek, który ucierpiał najbardziej w wyniku zdarzenia.
Do wykolejenia tramwaju linii nr 11 na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Dubois doszło w listopadzie ub.r. Motorniczy wjechał w budynek kamienicy, niszcząc część jej elewacji, jedno z mieszkań oraz okno i ścianę sklepu. Przez dwa miesiące trwały procedury prowadzone przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego, w tym między innymi rentgen budynku.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 28 listopada 2025 r. wydał decyzję nakazującą m.in. odbudowę zniszczonej części budynku. Do czasu wykonania robót zakazano użytkowania uszkodzonych lokali (usługowego i 2b) oraz wejścia przez główną bramę od ulicy Parkowej/Dubois. Termin wykonania nakazu inspektoratu przedłużono do 31 stycznia 2026 r. – poinformował Arkadiusz Jasiński Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin.
Stan budynku w chwili obecnej nie stanowi zagrożenia dla jego mieszkańców, jak poinformował zarządca budynku – firma CS. ©℗
(aj)