Rozpoczął się remont kamienicy, w którą uderzył tramwaj

Kamienica przy ul. Dubois 59 czeka na remont. Od środy stoi tam już rusztowanie, co oznacza, że niebawem ruszą prace. Fot. Agata JANKOWSKA

Od środy 28 stycznia przy budynku na ulicy Parkowej 59 w Szczecinie stoi rusztowanie. Część kamienicy, w którą dwa miesiące temu wjechał wykolejony tramwaj, przykrywa także plandeka.

Informację o tym, że rozpoczęły się prace, przekazała również w swoich mediach społecznościowych właścicielka sklepu zoologicznego Delfinek, który ucierpiał najbardziej w wyniku zdarzenia.

Do wykolejenia tramwaju linii nr 11 na skrzyżowaniu ulic Parkowej i Dubois doszło w listopadzie ub.r. Motorniczy wjechał w budynek kamienicy, niszcząc część jej elewacji, jedno z mieszkań oraz okno i ścianę sklepu. Przez dwa miesiące trwały procedury prowadzone przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego, w tym między innymi rentgen budynku.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 28 listopada 2025 r. wydał decyzję nakazującą m.in. odbudowę zniszczonej części budynku. Do czasu wykonania robót zakazano użytkowania uszkodzonych lokali (usługowego i 2b) oraz wejścia przez główną bramę od ulicy Parkowej/Dubois. Termin wykonania nakazu inspektoratu przedłużono do 31 stycznia 2026 r. – poinformował Arkadiusz Jasiński Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Powiecie Grodzkim Szczecin.

Stan budynku w chwili obecnej nie stanowi zagrożenia dla jego mieszkańców, jak poinformował zarządca budynku – firma CS. ©℗

(aj)

