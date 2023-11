Rozpoczął się II Tydzień Praw Dziecka [GALERIA]

Marek Michalak z uczestnikami II Tygodnia Praw Dziecka. Fot. Krzysztof Żurawski

Uroczystym spotkaniem w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta rozpoczęły się w Szczecinie obchody II Tygodnia Praw Dziecka. Reprezentanci kilku szkół podstawowych zasiedli w ławach, które na co dzień przeznaczone są dla radnych.

W spotkaniu uczestniczył również prezydent miasta Piotr Krzystek, który - witając przybyłych - nawiązał do sali obrad i stwierdził, kierując słowa do uczniów, że jest to miejsce, gdzie radni realizują swoje prawa i obowiązki w imieniu mieszkańców miasta, także tych najmłodszych.

Gościem specjalnym obrad był Marek Michalak pełniący w latach 2008–2018 funkcję rzecznika praw dziecka. Obecnie stoi on na czele Międzynarodowego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, który jako jeden z pierwszych zaczął mówić o prawach dziecka.

– Dziś są one oczywiste – stwierdził Marek Michalak. – Jednak nie wszędzie są respektowane.

Gość specjalny stwierdził również, że w ciągu tego roku odwiedził około 350 szkół w Polsce, gdzie spotykał się i rozmawiał z uczniami.

– Wszędzie, gdzie byłem, najczęściej słyszałem, że najważniejszym dla młodych ludzi prawem jest prawo do godności – mówił Marek Michalak. – Godność ludzka to fundament praw człowieka.

Przypomniał również słowa Janusza Korczaka, że „nie ma dzieci, są ludzie”. Wynika z tego, że dziecko, podobnie jak osoba dorosła, jest właścicielem pewnych praw i wolności. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówi o tym art. 30: „Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”.

II Tydzień Praw Dziecka jest inicjatywą lokalną. Jego pierwszy dzień przypada na 20 listopada i ma związek z rocznicą uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. W ramach Tygodnia Praw Dziecka organizowane są różnego rodzaju wydarzenia jak np. spotkania i warsztaty dla dzieci, młodzieży, studentów oraz osób dorosłych. Ich tematyka to zagadnienia związane m.in. z cyberprzemocą, edukacją seksualną, dyskryminacją, prawem do życia w rodzinie, prawem dziecka do zabawy i wiele innych.

Wydarzenie organizowane jest wspólnie przez Okręgową Radę Adwokacką w Szczecinie, Wydział Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Centrum Inicjatyw Rodzinnych, fundację Akcja Serducho i Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej.

Krzysztof ŻURAWSKI