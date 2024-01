Rozbita figurka Matki Boskiej. Przypadek, a nie wandalizm

Wnętrze tzw. Małego Kościółka. Po lewej stronie ołtarza podest z figurą Matki Boskiej fatimskiej. Fot. Wikimedia Commons

„W ostatni dzień grudnia mężczyzna wtargnął do tzw. małego kościoła przy ul. Wieniawskiego 4 w Szczecinie (parafia pw. św. Krzyża - red.) i rozbił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej. Sprawę prowadzi III Komisariat Policji w Szczecinie ul. Mickiewicza” - taką informację otrzymaliśmy od jednego z naszych Czytelników.

Prawda okazała się inna. Nieostrożny mężczyzna zahaczył o podest i w efekcie rozbił figurkę Matki Boskiej Fatimskiej.



- Nie było żadnego aktu wandalizmu – poinformowała kom. Anna Gembala, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.



Mężczyzna sam zgłosił się do Komisariatu Policji przy ul. Mickiewicza, gdzie poinformował o zdarzeniu. Podczas zgłaszania incydentu stwierdził on, że było to zdarzenie losowe, a nie czyn zamierzony. Jego zgłoszenie znalazło potwierdzenie w zapisie monitoringu.



O sprawie powiadomiono również proboszcza parafii, który odstąpił od zgłaszania sprawy policji. Mężczyzna, który stłukł figurkę, wyraził skruchę i zadeklarował naprawę szkody. ©℗



(żuk)