Różanka zaprasza do tańca! [GALERIA]

Na szczecińskiej Różance rozpoczął się kolejny sezon bardzo lubianych przez mieszkańców letnich potańcówek. Już pierwsza tegoroczna zabawa przyciągnęła tłumy chętnych do tańca. Parkiet jest pełen, a uczestnicy bawią się znakomicie przy znanych przebojach i największych hitach.

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To znakomity sposób na spędzenie niedzielnego popołudnia. Jeśli jeszcze nie dotarliście na Różankę, jest szansa – zabawa trwa dziś do godziny 20 i w każdej chwili można do niej dołączyć.

Organizatorem letnich wydarzeń na Różance jest Szczecińska Agencja Artystyczna, a patronuje im „Kurier Szczeciński”. (K)

Fot. Piotr Sikora

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