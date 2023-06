Rowerem przez Police. Tak zakończyli długi weekend [GALERIA]

Fot. Agnieszka Spirydowicz

„Wszyscy na rower” - wezwali organizatorzy imprezy rekreacyjnej, która odbyła się w niedzielę (11 czerwca) w Policach. Na wezwanie odpowiedziało około 200 osób - rodziny, grupy przyjaciół, osoby indywidualne. Pojechali „Ciekawymi zakątkami Polic” - pod takim hasłem odbyła się impreza. A po zwiedzaniu był piknik rowerowy.

W tym wydarzeniu uczestniczyli nie tylko mieszkańcy gminy Police. W punkcie startowym (na deptaku przy ul. Zamenhofa) spotkaliśmy też m.in. mieszkańców Szczecina, którzy do Polic dotarli na rowerach i zapewniali, że sił wystarczy jeszcze na udział w rajdzie i powrót do domu. Większość uczestników to jednak mieszkańcy gminy, w której odbywała się impreza.

- Lubimy spędzać czas aktywnie - mówiła pani Ola, która przybyła na rajd z córkami: 11-letnią Jagodą i 8-letnią Lilią. - Na rowerach jeździmy często, ale pierwszy raz pojedziemy w takiej zorganizowanej, dużej grupie.

- Jedziemy w tempie rekreacyjnym - zapewnił jeszcze przed rozpoczęciem imprezy przedstawiciel organizatorów Grzegorz Ufniarz. - Nad bezpieczeństwem będą czuwali także ratownicy medyczni i policja.

O swoje bezpieczeństwo zadbali także sami uczestnicy. Zdecydowana większość miała na głowach kaski. Wszyscy też byli zaopatrzeni w wodę, bo odpowiednie nawadnianie w tak wysokich temperaturach jest konieczne.

Trasa wycieczki wiodła m.in. przez miasteczko rowerowe na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1, Muzeum Historyczne „Skarb” (tam zaplanowano dłuższą przerwę na zwiedzanie muzeum), nowe bulwary nad Łarpią.

Meta zaś była przy SP 8 - w tamtejszym miasteczku rowerowym. Tam też odbył się piknik.

Organizatorami wydarzenia byli: Stowarzyszenie Dobrych Działań „Nasze Police” i grupa „Rowerowe Police”. Dofinansowanie otrzymało ono z programu „Społecznik”.

(sag)