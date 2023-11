Rowerem do Berlina i Kołobrzegu. Miliony na trasę

Połączenie rowerowe Berlin-Szczecin łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

Trasa rowerowa Berlin-Szczecin-Kołobrzeg zostanie dokończona. Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Landkreis Uckermark dostali prawie 5 mln euro dofinansowania ze środków unijnych na ten cel. Dla Pomorza Zachodniego przypada blisko 2,5 mln euro.

– Uzupełnimy brakujące odcinki trasy i wspólnie z partnerem niemieckim rozpoczniemy szeroko zakrojoną promocję. To trasa, na której dokończenie użytkownicy czekali od bardzo dawna – mówi marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Trasa, która połączy stolicę Pomorza Zachodniego, stolicę Niemiec i popularny nadbałtycki kurort, będzie miała formę pętli. Połączenie przebiega przez atrakcyjne turystycznie obszary - zarówno po stronie polskiej jak i niemieckiej. Posiada już większość infrastruktury, a w ramach projektu zostaną uzupełnione brakujące odcinki. Rozpropagowanie nowego produktu wśród turystów z całej Europy jest dużym wyzwaniem, dlatego partnerzy zamierzają stworzyć wspólne logo trasy, wyznaczyć i nazwać odcinki trasy, przeprowadzić działania inwestycyjne po stronie polskiej i niemieckiej, stworzyć wspólne informacje promujące trasę oraz ujednolicić komunikaty informacyjne po obu stronach granicy. Powstanie również rowerowa mapa dla całej trasy, organizowane będą wspólne wydarzenia integrujące rowerzystów.

– Takie rowerowe rajdy i towarzyszące im imprezy cieszą się wielką popularnością i najlepiej pokazują piękno regionu. Mieszkańcy pokazali, że decyzja o budowie zintegrowanej sieci tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim była najlepszą odpowiedzią na ich potrzeby. Warto rozwijać tę infrastrukturę i warto ją promować w sąsiednich regionach i w całej Europie – podkreśla Olgierd Geblewicz. - Stworzenie tak ogromnego produktu turystycznego, który leży na terenie dwóch państw nie jest możliwe na poziomie lokalnym bez ścisłej współpracy transgranicznej.

Trasa ma łączną długość 690 km w tym po stronie polskiej ponad 262 km a po stronie niemieckiej ponad 428 km. Obecnie przebieg po niemieckiej stronie wygląda następująco: Berlin - ścieżka rowerowa Berlin-Uznam do Angermünde - Uckermärkischer Radrundweg do Stolpe - ścieżka rowerowa Odra-Nysa do Staffelde - zielona granica do przejścia granicznego - następnie drogą do Szczecina. Po stronie polskiej natomiast część trasy o numerze 800 prowadzi od Pargowa przez Szczecin do Kołobrzegu. Natomiast część trasy o numerze 801 od Kołobrzegu przez Złocieniec do Siekierek. Na odcinku Pargowo – Szczecin – Stepnica trasa ma wspólny przebieg z Blue Velo. Odcinki te wymagają jedynie oznakowania wspólnym polsko-niemieckim logo, które będzie dopiero wypracowane. Na odcinku Stepnica – Skrzydłowo k. Rymania niemal cała trasa wymaga budowy nowych odcinków. Na tym etapie zakłada się, że powinny one wykorzystywać w maksymalnym stopniu starorzecza kolejowe, które w większości zostały skomunalizowane i stanowią własność poszczególnych gmin. Pomiędzy Kołobrzegiem a Złocieńcem trasa ma wspólny tor ze Starym Kolejowym Szlakiem. Następnie łączy się z trasą Pojezierzy Zachodnich do mostu w Siekierkach.

W realizację przedsięwzięcia jako partnerzy stowarzyszeni włączą się Landkreis Märkisch-Oderland, TMB Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH, Gmina Golczewo i Landkreis Barnim.

- To spełnienie marzeń, wielka szansa i impuls dla rozwoju naszej gminy. Wiele lat mówiło się o tej inwestycji, a teraz ona się materializuje. Cieszę, że marszałek Olgierd Geblewicz podjął się tej inicjatywy – stwierdza burmistrz gminy Goleczewo, Maciej Zieliński.

(as)