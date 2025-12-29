Rotowali i zarabiali. Piramida finansowa Hellobit rozbita

Fot. Ryszard Pakieser

Sześcioro podejrzanych w śledztwie dotyczącym piramidy finansowej zatrzymała zachodniopomorska policja. Zatrzymanym zarzuca się m.in. wyrządzenie szkody na ponad 2 miliony złotych. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych działalnością przestępczą przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit.

Do zatrzymań doszło 17 grudnia 2025 roku. Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji zrealizowali w ten sposób postanowienia wydane przez 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. Zatrzymani są podejrzanymi w trwającym od 27 listopada 2025 roku śledztwie dotyczącym funkcjonowania na terenie Polski zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie przy wykorzystaniu platformy inwestycyjnej TSQ Investment Group i aplikacji Hellobit doprowadzili pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości, powodując szkody w wysokości co najmniej 2 190 000 złotych.

Podejrzanym prokuratura zarzuca udział w zorganizowanej grupie, mającej na celu popełnienie przestępstw organizowania systemu sprzedaży lawinowej, polegającej na oszustwach z wykorzystaniem stron internetowych hellobit.com, tsqinvest.com, tsq-portal.com, tsqinvestmentgroup.com. Pokrzywdzonym proponowano nabycie kryptowalut w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, a także doprowadzenia szeregu pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem znacznej wartości.

- Zebrany w sprawie materiał dowodowy potwierdził, że platforma Hellobit nie była przedsiębiorstwem inwestycyjnym, a mechanizm jej działania polegał na wyłudzaniu środków finansowych od klientów - informuje Prokuratura Okręgowa w Szczecinie. - Podmiot ten nie posiadał zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych podmiotów i funkcjonował na zasadach hybrydy piramidy finansowej i schematu Ponziego. W rzeczywistości działalność tego podmiotu polegała na pozyskiwaniu środków od nowych uczestników w celu wypłaty rzekomych zysków wcześniejszym inwestorom, jednak nie dochodziło do żadnych realnych inwestycji, a cały system opierał się na rotacji środków finansowych.

