Środa, 19 listopada 2025 r. 
REKLAMA 4 szczecin
REKLAMA

Rosyjscy pisarze wobec wojny. Wykład Macieja Pieczyńskiego

Data publikacji: 19 listopada 2025 r. 09:10
Ostatnia aktualizacja: 19 listopada 2025 r. 09:10
Rosyjscy pisarze wobec wojny. Wykład Macieja Pieczyńskiego
 

Książnica Pomorska zaprasza na wykład towarzyszący wystawie „Erich Maria Remarque – bojowy pacyfista”, który odbędzie się w czwartek 20 listopada w Bibliotece Niemieckiej. 

REKLAMA

Podczas wykładu „Pisarze rosyjscy przeciwko wojnie. Od Tołstoja do Wyrypajewa, Głuchowskiego i Akunina”, dr Maciej Pieczyński opowie o tym, jak wydarzenia ostatnich trzech lat związane z napaścią Rosji na Ukrainę wpłynęły na obraz wojny w literaturze, języku i kulturze rosyjskiej. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Niemieckiej Książnicy Pomorskiej, początek godz. 17. 

(K)

 

REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

4 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA