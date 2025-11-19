Rosyjscy pisarze wobec wojny. Wykład Macieja Pieczyńskiego

Książnica Pomorska zaprasza na wykład towarzyszący wystawie „Erich Maria Remarque – bojowy pacyfista”, który odbędzie się w czwartek 20 listopada w Bibliotece Niemieckiej.

REKLAMA

Podczas wykładu „Pisarze rosyjscy przeciwko wojnie. Od Tołstoja do Wyrypajewa, Głuchowskiego i Akunina”, dr Maciej Pieczyński opowie o tym, jak wydarzenia ostatnich trzech lat związane z napaścią Rosji na Ukrainę wpłynęły na obraz wojny w literaturze, języku i kulturze rosyjskiej. Spotkanie odbędzie się w Bibliotece Niemieckiej Książnicy Pomorskiej, początek godz. 17.

(K)

REKLAMA