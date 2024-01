Rondo imienia Praw Kobiet. Gryfińscy radni zdecydowali

Rondo im. Praw Kobiet znajduje się u zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Pomorskiej, Kolejowej i 9 Maja w Gryfinie.

Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej w Gryfinie podjęta została uchwała w sprawie nadania nazwy rondu usytuowanemu u zbiegu ulic: Wojska Polskiego, Grunwaldzkiej, Pomorskiej, Kolejowej i 9 Maja.

Projekt uchwały, by to rondo nosiło imię „Praw Kobiet”, złożony został w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej przez Komitet „ONENAM”. W uzasadnieniu m.in. wskazano, że idea równych praw kobiet i mężczyzn wciąż wymaga wielu starań i zabiegów w celu jej upowszechniania: „Celem naszej inicjatywy jest przypomnienie lokalnej społeczności, że prawa człowieka i obywatela, a prawa kobiet w szczególności, nie są czymś danym raz na zawsze – są czymś co można stracić, jeżeli o ich obronę nie będzie się upominać świadome społeczeństwo obywatelskie”.

Zdaniem projektodawców uchwały, wskazanie często uczęszczanego skrzyżowania o ruchu okrężnym usytuowanego w drodze wojewódzkiej nr 120 (ul. Wojska Polskiego) jest „miejscem właściwym do upamiętnienia walki o prawa kobiet, wyrażania potrzeby stanowienia prawa z udziałem kobiet oraz jego przestrzegania.”

Po długiej dyskusji, na zakończenie której wystąpiła reprezentantka Komitetu „ONENAM” Małgorzata Łukaszczyk-Żurowska radni przystąpili do głosowania.

– W nas jest wielka siła, kobiety niejednokrotnie były inicjatorkami zmian, z których zbudowana jest nowożytna Polska, Europa a nawet świat – na chwilę przed głosowaniem mówiła w czasie sesji M. Łukaszczyk-Żurowska. – Dedykujemy nazwę ronda każdej mieszkance naszej gminy, które należały i należą do naszej społeczności. Nadanie nazwy ronda imienia Praw Kobiet jest symbolicznym aktem solidarności z kobietami, a jednocześnie wyraża przywiązanie naszego miasta do wartości demokratycznych. Nie bójcie się kobiet, to będzie piękne rondo w Gryfinie.

Za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych, 2 było przeciw, 2 osoby wstrzymały się od głosu. ©℗

Tekst i fot. Maria PIZNAL