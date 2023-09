Rolnicy ogłosili miesięczny protest. Traktory wyjadą w miasto?

- Ogłaszam miesięczny protest – stwierdził Adam Walterowicz. Fot. Ryszard Pakieser

W czwartek (14.09) przed południem przy siedzibie Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie zebrali się rolnicy z kilku powiatów woj. zachodniopomorskiego. - Ogłaszam miesięczny protest – stwierdził Adam Walterowicz, organizator protestu z ramienia Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolnych. Z rolnikami był również obecny poseł Jarosław Rzepa (PSL).

Przypomnijmy, że u podstaw rolniczego protestu leży nierówne, zdaniem rolników, traktowanie podmiotów krajowych i zagranicznych. Jako główny przykład podają umowę dzierżawy z działającą na terenie gminy Banie spółką „Babinek" prowadzoną przez obywatela francuskiego Stephane’a Gerarda. To właśnie z nim, jako prezesem spółki, podpisano umowę dzierżawy powierzchni 1 115,57 ha na czas do 31.10.2042 r. Rolnicy uważają, że podpisanie umowy na 19 lat to faworyzowanie podmiotu zagranicznego, podczas gdy umowy podpisane z nimi są o kilka lat krótsze. Zdaniem rolników tym samym pominięto ich racje i potrzeby.

Rolnicy chcieli prosić dyrekcję OT KOWR o możliwość protestowania, tak jak poprzednio, pod ich siedzibą. – Chcemy uniknąć niepotrzebnego blokowania ulicy Bronowickiej. – stwierdził Paweł Toporek, przewodniczący czwartkowego zgromadzenia.

Z rolnikami spotkała się Agnieszka Śpiewak, p.o dyrektora oddziału oraz Paweł Lisowski, zastępca dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Szczecinie. – Nie zabraniam państwu protestować. – stwierdziła Agnieszka Śpiewak. – Jednak nie wyrażam zgody na to, aby protest odbywał się na terenie OT KOWR w Szczecinie.

Na pytanie posła Jarosława Rzepy o przyczyny odmowy zebrani usłyszeli, że na tym terenie odbywa się w weekendy bazarek, podczas którego lokalni producenci mają możliwość sprzedaży swoich wyrobów jak np. sery, miody i wędliny. A protest by to utrudniał.

W dalszej części spotkania rolnicy zarzucili instytucjom rządowym brak reprezentowania ich interesów i opieszałość w rozpatrywaniu spraw, którymi według nich powinny się zająć również instytucje pilnujące ładu i bezpieczeństwa państwa. – My jesteśmy rolnikami i powinniśmy pole orać, a nie robić robotę za ABW, CBA czy policję – stwierdził w imieniu rolników Paweł Toporek.

Rolniczy protest zapowiedziano na miesiąc. Czy i jak będzie eskalować to w tym momencie nie można powiedzieć. Jedno jest pewne, że zbieżność terminu protestu z trwającą kampanią wyborczą może doprowadzić do zepchnięcia ich problemów na dalszy plan. – Te protesty są po to, aby uzmysłowić rządzącym, że dla rolników nie ma nic ważniejszego, niż ziemia, którą mogą uprawiać – stwierdził Leszek Tomalak, protestujący rolnik z Trzcińska-Zdroju.

Krzysztof ŻURAWSKI