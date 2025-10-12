Rodzinny piknik nad Łarpią

Fot. Agnieszka Spirydowicz

BKS Sokół Team organizuje Rodzinny Piknik charytatywno-sportowy na polickiej promenadzie. Cel jak zawsze jeden – nieść pomoc i wsparcie dla tych, którzy tego potrzebują, a sport jest tu orężem do walki ze wszelkim złem.

Organizator, czyli Piotr Sokołowski, wieloletni trener i zawodnik sportów walk, podkreśla, że sport może zostać wykorzystany jako pomoc osobom, które borykają się z trudami codzienności. – Przede wszystkim jest to realna pomoc, bo poprzez sport realnie wpływamy na swoje samopoczucie. Budujemy zdrowe nawyki, więc generalnie zdrowiejemy i stajemy się silniejsi – mówi trener Piotr Sokołowski. Piknik, podczas, którego będzie można „spróbować” sportów walki i porozmawiać z trenerami już 12 października. Impreza rozpocznie się o g. 13 i potrwa do około 15. Wstęp wolny.

(km)

