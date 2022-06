Rodzinne party u Bogusława. Tym razem: „Łączy nas kolor"

Stoiska z balonami, strefa baniek mydlanych, warsztaty cyrkowe z nauką chodzenia na szczudłach, a oprócz malowania twarzy także gry, zabawy, animacje i konkursy z nagrodami. To wszystko i jeszcze więcej można i doświadczyć podczas niedzielnego - pierwszego z cyklu szczecińskich wydarzeń ph. „Rodzinne party u Bogusława".

W strefę atrakcji (5 czerwca) zapraszają kolorowe flagietki i muzyka. Party tym razem jest skierowane głównie do dzieci i mam. Zatem gdy jedni z najmłodszych uczestników zabawy kleją kolorowe łańcuchy lub malują na folii, to inni składają origami lub tworzą łapacze snów. Natomiast nieco starsi mogą się uczyć gry na gitarze lub wyplatania makram. Do dyspozycji zainteresowanych jest również stoisko kosmetyczne oraz m.in. porady dietetyka. Natomiast dla wszystkich - ramka do rodzinnych zdjęć oraz specjalne promocje w okolicznych lokalach gastronomicznych.

- Deptak Bogusława jest miejscem, które jest uznawane za jedną z najciekawszych przestrzeni w mieście. Od ubiegłego sezonu nabrał nowego znaczenia - za sprawą aranżacji i wydarzeń projektu ph. „Deptak Bogusława - łączy nas kolor” - stał się przystankiem pełnym atrakcji zarówno dla mieszkańców, jak i turystów - przekazała Celina Wołosz, rzeczniczka prasowa spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia, pod której egidą odbywa się deptakowy cykl imprez. - W tym roku ponownie wchodzimy z kolorem w tę przestrzeń, aby zorganizować szereg kolejnych ciekawych wydarzeń w stylu party.

Impreza potrwa w niedzielę do godz. 18.©℗

(an)