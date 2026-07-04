Rodzinne niedziele na rowerze

Stowarzyszenie Rowerowe Police jest organizatorem wielu cyklicznych imprez rekreacyjnych, m.in. Festiwalu Rowerowego w Policach (na zdjęciu). Fot. Agnieszka SPIRYDOWICZ

Stowarzyszenie Rowerowe Police zaprasza na cykl rodzinnych przejażdżek rowerowych. Przez całe wakacje, w każdą niedzielę, organizatorzy będą czekać na rowerzystów przy fontannach na deptaku im. Ryszarda Tokarczyka w Policach. Start o godz. 10, pierwsza przejażdżka już 5 lipca.

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Akcja kierowana jest przede wszystkim do rodzin z dziećmi – także najmłodszymi, jeszcze w fotelikach lub przyczepkach. Trasy będą dostosowywane do składu grupy uczestników, a organizatorzy przyjęli zasadę, że przejażdżka odbędzie się nawet wtedy, gdy przyjedzie tylko jeden rowerzysta.

Na uczestników każdej przejażdżki czekają niespodzianki i odwiedziny w ciekawych miejscach. Stowarzyszenie radzi zabrać ze sobą koc, nakrycie głowy oraz bidon z wodą – nie wyklucza też drobnego poczęstunku. Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy magnes.

Szczegóły kolejnych przejażdżek i relacje z nich można śledzić na profilu facebookowym stowarzyszenia.

(sag)

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