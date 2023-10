Rodzina z Lubna może odetchnąć z ulgą. Nie ma kary za wiśnie

Fot. arch. prywatne

Po myśli nastolatki i jej rodziny z Lubna zakończyła się głośna na cały kraj sprawa sprzedaży przez Marysię wiśni z sadu jej dziadka. Sąd Rejonowy w Wałczu oddalił wniosek o ukaranie.

- Jesteśmy zadowoleni z wyroku – mówi pani Ewa, mama Marysi z Lubna pod Wałczem. – Mamy nadzieję, że inspekcja sanitarna będzie bardziej rozważnie przeprowadzała swoje kontrole, by w przyszłości uniknąć niepotrzebnego rozgłosu.

O przedsiębiorczej 16-letniej Marysi pisaliśmy we wrześniu tego roku w artykule pt. „Wiśniowa afera w Lubnie”. Nastolatka chciała sobie zarobić na szkolną wycieczkę; wstawała wczesnym rankiem, zrywała wiśnie w sadzie dziadka, a potem sprzedawała je przy drodze, nieopodal jego sklepu spożywczego. Wszystko odbywało się za zgodą jego oraz jej rodziców. Na straganie obok wiśni po 6 zł za kilo, było też kilka słoików miodu. Dziadek Marysi jest pszczelarzem. Dziewczynka długo nie pohandlowała, bo 27 lipca br. ok. godz. 16.30 z kontrolą w asyście policji pojawiły się pracownice wałeckiego sanepidu. Za nielegalną sprzedaż i brak książeczki sanepidowskiej kontrolerki chciały wlepić dziewczynie mandat, a że była nieletnia ​wypisali go na ojca. Ten jednak mandatu nie przyjął. Sprawa trafiła na wokandę wałeckiego sądu, choć pani Ewa, mama Marysi miała nadzieję, że wniosek do sądu zostanie wycofany i skończy się wszystko na zwyczajnym pouczeniu. Tryby machiny sprawiedliwości jednak ruszyły, mimo, że nawet Główny Inspektor Sanitarny przyznał w komunikacie, że interwencja dwu kontrolerek wałeckiego sanepidu wobec dziewczynki i jej rodziny była niewspółmierna do przewinienia. Zdaniem mieszkańców i obserwatorów całej sprawy, była grubo przesadzona i zupełnie niepotrzebna.

W piątek, 27 października Sąd Rejonowy w Wałczu oddalił wniosek o ukaranie ojca, argumentując to tym, że nie może zostać ukarany, gdyż nie prowadzi firmy i nie zatrudniał on Marysi jako sprzedawcy. Nie może więc być karany z artykułu, z którego o karę wystąpił sanepid. Sąd w Wałczu szkodliwość czynu uznał za znikomą. Orzeczenie jest nieprawomocne.

- Gdyby sanepid złożył jeszcze odwołanie byłaby to jego kolejna kompromitacja – komentują mieszkańcy Lubna w gm. Wałcz.

(w)