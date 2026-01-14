Rocznica katastrofy promu „Heweliusz”. Hołd tym, którzy zginęli [GALERIA]

Na Cmentarzu Centralnym przy pomniku „Jan Heweliusz — pamiętamy” złożono wieńce, kwiaty i zapalono znicze, upamiętniając wszystkich, którzy zginęli w katastrofie promu. Fot. Piotr Sikora

W środę, 14 stycznia minęła 33. rocznica zatonięcia promu „Jan Heweliusz” na Morzu Bałtyckim. Była to największa katastrofa morska w powojennej historii polskiej marynarki handlowej. Zginęło w niej 55 osób. Uroczystości upamiętniające ofiary tej tragedii odbyły się na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie.

Prom „Jan Heweliusz” zatonął 14 stycznia 1993 roku na Bałtyku podczas rejsu ze Świnoujścia do Ystad. Podczas sztormu, o godz. 4 nad ranem ok. 15 mil od przylądka Arkona na niemieckiej wyspie Rugia, statek przewrócił się na burtę, a następnie stępką do góry i po kilku godzinach zniknął pod wodą.

W 33. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, w środę 14 stycznia w południe na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie złożono kwiaty przy pomniku upamiętniającym tragedię „Jana Heweliusza”.

Wieczorem (o godz. 18) w kościele Morskim pw. św. Jana Ewangelisty przy ul. św. Ducha w Szczecinie zostanie odprawiona uroczysta msza św. w intencji ofiar morskiej tragedii sprzed 33 lat.

