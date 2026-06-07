Remont wiaduktu na Warcisława

Remont wiaduktu potrwa do końca sierpnia. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

PKP PLK rozpocznie remont wiaduktu nad ulicą Warcisława w Szczecinie. Za tydzień, 13 czerwca rano, nastąpi zmiana organizacji ruchu w tym rejonie.

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Wprowadzony zostanie ruchu wahadłowy sterowany czasową sygnalizacją świetlną. Od północy do godz. 12 program sygnalizacji przewidywać będzie dłuższy czas wyświetlania sygnału zielonego na kierunku do centrum miasta, natomiast w godz. 12-23.59 – dłuższy czas wyświetlania sygnału zielonego na kierunku do ul. Przyjaciół Żołnierza. Ruch pojazdów w zależności od etapów remontu odbywać się będzie jezdnią wschodnią lub zachodnią pod wiaduktem. Sygnalizacja świetlna na tarczy skrzyżowania ul. Warcisława z ul. Orzeszkowej zostanie przełączona na tryb świateł żółtych migających.

– Udało nam się wypracować z inwestorem i wykonawcą takie rozwiązania, które pozwolą uniknąć całkowitego zamknięcia przejazdu pod wiaduktem, co było wcześniej brane pod uwagę – mówi Marcin Charęza, kierownik Referatu ds. organizacji ruchu UM. – Zgodnie z naszym postulatem inwestycja będzie też realizowana w okresie wakacyjnym, przy mniejszym natężeniu ruchu, co znacznie zmniejszy jej uciążliwość. Mimo to prosimy kierowców o wyrozumiałość i rozwagę.

Remont na zlecenie PKP PLK wykona firma Trakcja S.A. Prace, a wraz z nimi zmiany w organizacji ruchu, mają się zakończyć 31 sierpnia.

(K)

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