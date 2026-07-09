Remont wiaduktu na Warcisława. Zamiast napisu miał być mural

W ramach prowadzonych prac remontowych wiadukt odzyska dawny blask, a jednocześnie zniknie znajdujący się na nim napis „niebko terror”. Fot. Ryszard PAKIESER

Remont wiaduktu kolejowego nad ulicą Warcisława w Szczecinie oznacza zniknięcie charakterystycznego napisu „niebko terror”, od lat kojarzonego z Niebuszewem i Niebuszewem-Bolinkiem. Pojawiła się propozycja, by po zakończeniu prac zastąpić go muralem.

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Pomysł przedstawił radny Przemysław Słowik. Zaproponował, aby na odnowionym wiadukcie powstał mural wykonany przez szczecińskiego artystę, nawiązujący do historii miejsca i jego znaczenia dla mieszkańców.

– Remont infrastruktury nie musi oznaczać wymazywania tego, co buduje charakter dzielnicy i jej emocjonalną więź z mieszkańcami – zwrócił się do prezydenta Szczecina.

Jak argumentował radny, artystyczna realizacja mogłaby nie tylko zachować wyjątkowy charakter tego miejsca, ale również ograniczyć pojawianie się nowych graffiti na wyremontowanej konstrukcji oraz stać się okazją do promocji lokalnych twórców.

Miasto przyznaje, że sama idea ma swoje walory, jednak podkreśla, że nie może samodzielnie podjąć się jej realizacji. Wiadukt jest własnością PKP, a nie Gminy Miasto Szczecin, dlatego wszelkie działania wymagałyby zgody właściciela obiektu.

– Przedstawiona propozycja posiada niewątpliwy potencjał oraz walory społeczne i kulturotwórcze – odpowiedział prezydent Piotr Krzystek.

Prezydent zaznaczył jednocześnie, że dopiero po uzyskaniu wymaganych zgód i decyzji możliwe byłoby ubieganie się o wsparcie z miejskich programów dotacyjnych. Dodał również, że obecnie Szczecin nie planuje ani wykonania muralu, ani występowania do PKP z inicjatywą w tej sprawie.

Jeśli jednak projekt zostałby przygotowany przez uprawniony podmiot i uzyskał wszystkie niezbędne zgody, nie byłoby przeszkód, aby jego autorami zostali szczecińscy artyści. ©℗

(dg)

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