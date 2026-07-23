Remont kolektora - utrudnienia na ulicy Struga

W Szczecinie trwa modernizacja kolektora sanitarnego „F”, jednego z najważniejszych elementów miejskiej sieci kanalizacyjnej. Prace prowadzone są m.in. wzdłuż ulic Struga, Pomorskiej, Zwierzynieckiej i Jesiennej. Inwestycja ma zapobiec awariom wysłużonej infrastruktury oraz zapewnić jej dalsze bezpieczne funkcjonowanie.

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Przez kolektor do Oczyszczalni Ścieków Zdroje przepływa nawet 300 metrów sześciennych ścieków na godzinę. Jak informuje Hanna Pieczyńska, rzeczniczka Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, wieloletnia eksploatacja doprowadziła do pogorszenia stanu technicznego rurociągu. Na jego elementach widoczne są pęknięcia, ubytki betonu, odsłonięte zbrojenie oraz osady. Modernizacja ma ograniczyć ryzyko poważnych awarii, w tym uszkodzenia kolektora, zapadnięcia się gruntu czy zalania okolicznych terenów. Dodatkowym wyzwaniem jest głębokość, na jakiej znajduje się infrastruktura – miejscami sięga ona siedmiu metrów.

Jednym z etapów inwestycji jest wymiana włazów studni kanalizacyjnych na ul. Struga. Wykonawca zapowiadał, że czwartek 23 lipca przeprowadzi prace przy trzech studniach na jezdni wyjazdowej z centrum miasta. Na czas robót ulica zostanie zwężona z trzech do dwóch pasów ruchu. Jak wyjaśnia ZWiK, prace prowadzone są w ciągu dnia, aby zastosowana mieszanka mineralno-asfaltowa miała odpowiednią temperaturę, co ma zapewnić trwałość wykonanych napraw.

Inwestycję podzielono na dwa zadania. Pierwsze obejmuje remont ponad 1,2 kilometra kolektora o średnicach od 650 do 1400 mm oraz odnowienie 20 komór i studni kanalizacyjnych na ulicach Pomorskiej, Zwierzynieckiej i Jesiennej. Drugie dotyczy ul. Struga, gdzie wyremontowane zostaną odcinki kolektorów o średnicach 1400 i 800 mm, fragment kanału o średnicy 400 mm oraz pięć komór i studni.

Większość robót prowadzona jest z wykorzystaniem technologii bezwykopowych. Oznacza to, że nowa rura powstaje wewnątrz istniejącego przewodu, bez konieczności wykonywania rozległych wykopów. Ciągły odbiór ścieków zapewniają tymczasowe pompownie i rurociągi obejściowe, dzięki czemu mieszkańcy nie powinni odczuć przerw w funkcjonowaniu kanalizacji.

Wykonawcą inwestycji jest firma BLEJKAN S.A. Wartość pierwszej części zadania wynosi blisko 4,6 mln zł brutto, a drugiej ponad 2,2 mln zł brutto. Łączny koszt prac przekracza 6,8 mln zł.

(dg)

Fot. ZWiK

W czwartek na ulicy Struga mogą pojawić się utrudnienia🚧. Wykonawca zadania związanego z remontem Kolektora F przeprowadzi wymianę włazów na 3 studniach znajdujących się na jezdni wyjazdowej z centrum miasta👷. Ulica będzie tymczasowo zwężona z 3 do 2 pasów.

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