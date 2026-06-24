Remont Estakady Pomorskiej. Tramwaje wolniej, kierowcy bez pasa

Istotne zmiany w organizacji ruchu na Estakadzie Pomorskiej planowane są na ten tydzień. Fot. Tramwaje Szczecińskie

Rusza przebudowa torowiska na Estakadzie Pomorskiej. W czwartek 25 czerwca zamknięte zostaną przylegające do niego pasy ruchu. Następnie, w sobotę i niedzielę, na czas budowy torowych rozjazdów komunikacja tramwajowa między prawobrzeżem a śródmieściem zostanie wstrzymana.

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Istotne zmiany w organizacji ruchu planowane są na ten tydzień.

– Mimo remontu torowiska komunikacja tramwajowa zostanie utrzymana jednotorowo w trybie wahadłowym dzięki budowie tymczasowych rozjazdów – przekazuje Wojciech Jachim, rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie.

Ruch wahadłowy będzie możliwy właśnie dzięki tym tymczasowym rozjazdom, które trzeba najpierw zbudować – stąd przerwa w kursowaniu tramwajów w najbliższy weekend.

Na estakadzie w obu kierunkach są trzy pasy ruchu. W czwartek (25 czerwca) zostaną wygrodzone te przylegające do torowiska. W weekend (27-28 czerwca) w celu zbudowania na krańcach estakady rozjazdów ruch tramwajowy między prawobrzeżem a śródmieściem zostanie wstrzymany. W tym czasie działać będzie komunikacja zastępcza.

Tramwaje wznowią przejazdy między śródmieściem i prawobrzeżem w poniedziałek (29 czerwca), ale ich prędkość dopuszczalna na 420-metrowej estakadzie zostanie ograniczona do 10 km/h. To skutkować będzie zmianami w rozkładach jazdy.

Przez cały okres remontu będą trzy przerwy w ruchu tramwajowym na budowę i demontaż tymczasowych rozjazdów. W zależności od potrzeb z ruchu kołowego wyłączane będą dwa pasy wewnętrzne bądź jeden. Na jezdniach z zajętym pasem ruchu obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz zakaz wyprzedzania. Wykonawca został zobowiązany do udostępnienia trzech pasów ruchu na obu jezdniach głównych wyjątkowo 4 sierpnia

(ze względu na Tour de Pologne) oraz w dniach 13-16 sierpnia (w czasie imprezy Żagle 2026).

– Powodem remontu jest degradacja kotwień i cokołów służących mocowaniu torowiska do Estakady Pomorskiej. Zakres prac obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącego torowiska, rozbiórkę fundamentów kotwień szyny, wykonanie nowej warstwy betonu pod torowiskiem, wykonanie nowego torowiska – informuje Wojciech Jachim.

Wykonawcą „Remontu kotwień torowiska w obiekcie Estakada Pomorska wraz z dojazdami do obiektu” jest stargardzka firma Stanled. Umowa w tej sprawie została podpisana w miniony czwartek. Wartość kontraktu wynosi 7 986 883 zł brutto. Termin wykonania – 120 dni.

(sag)

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