Remont chodnika na Złotowskiej. Tuż przy Ekoparku

Na szczecińskim Warszewie rozpocznie się niebawem modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Złotowskiej. Prace obejmą odcinek znajdujący się bezpośrednio przy Ekoparku, który stanowi główny ciąg komunikacyjny dla mieszkańców okolicznych osiedli oraz osób korzystających z terenów rekreacyjnych.

Inwestycja ta jest realizacją zobowiązania podjętego przez miasto jeszcze na etapie budowy samego parku. ​Zakres zaplanowanych prac przewiduje całkowitą wymianę dotychczasowej, zniszczonej nawierzchni na nową, co znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo poruszania się w tej okolicy. Remont ma na celu ujednolicenie estetyki otoczenia oraz ułatwienie dostępu do parku osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzicom z wózkami dziecięcymi. Za realizację zadania odpowiada szczeciński Zakład Usług Komunalnych, działający w imieniu Gminy Miasto Szczecin. ​Pierwsze ekipy budowlane pojawią się na miejscu na przełomie marca i kwietnia.

(dg)

