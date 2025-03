Rekrutacja przedszkolaków i pierwszaków. Ruszył nabór

Fot. Dariusz GORAJSKI

Początek marca w Szczecinie to czas, gdy rozpoczyna się większość rekrutacji do publicznych placówek oświatowych. Właśnie ruszyła rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w podstawówkach.

– Podobnie jak w poprzednich latach, by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/ – informuje Marta Kufel z Centrum Informacji Miasta UM. – W tym miejscu znajdują się również między innymi informacje dotyczące poszczególnych placówek oraz ich oferta.

Tegoroczna rekrutacja na wolne miejsca w placówkach wychowania przedszkolnego rozpoczęła się 3 marca br. Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice będą mieli czas do 21 marca br. W rekrutacji do przedszkoli mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2019-2022 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. Co ważne, w rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do przedszkoli publicznych lub oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych lub takie, które chcą zmienić placówkę.

– W poniedziałek rozpoczęła się również rekrutacja do klas I szczecińskich szkół podstawowych. W głównej mierze dotyczy ona dzieci urodzonych w 2018 roku, czyli obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym – dodaje Marta Kufel. – Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2019 roku).

Na wniosek rodzica naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. W tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych:

– 03-21.03.2025 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków, lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 24.03-08.04.2025 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego.

– 14.04.2025 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

– 15-18.04.2025 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

– 24.04.2025 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych:

– 03-21.03.2025 r. – złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 06-14.03.2025 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym.

– 17.03.2025 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej.

– 21-28.03.2025 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjedzie do klasy I szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

– 11.04.2025 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów.

– 14-15.04.2025 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

– 16.04.2025 r. – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

