Realny wpływ na SBO? Otwarte zaproszenie dla szczecinian

Można tkwić w ślepej uliczce: nie robić nic poza węszeniem spisków i krytykowaniem. Albo podjąć wyzwanie i mieć realny wpływ na jakość Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zwolenników drugiej z tych opcji czeka praca w zespole opiniującym lub odwoławczym SBO 2022. Wystarczy się zgłosić. W terminie do 11 czerwca.

To oferta skierowana do mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli oraz organizacji pozarządowych. Czyli otwarte zaproszenie do udziału w pracach zespołów SBO: opiniującym i odwoławczym.

Pierwszy z nich może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie odrzuconym przez urzędników (negatywna werefikacja merytoryczna). W jego gestii jest również zatwierdzenie ostatecznej listy projektów: podjęcie decyzji o ich dopuszczeniu lub o niedopuszczeniu pod głosowanie mieszkańców.

Natomiast zespół odwoławczy podejmuje decyzje w sprawie projektów niedopuszczonych do głosowania: o skierowaniu do ponownej weryfikacji przez jednostki miejskie, bądź o ostatecznym ich odrzuceniu. Także członkowie tego zespołu mogą wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie zweryfikowanym negatywnie (jeden raz w odniesieniu do danego projektu -przyp. an).

- W skład zespołu opiniującego wejdą: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie rad osiedli. Jednak nie więcej niż po 5 reprezentantów każdej z tych grup. Natomiast w składzie zespołu odwoławczego znajdą się autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w zespole opiniującym z ubiegłych edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem nie więcej niż po 3 osoby z każdej grupy - przypomina Centrum Informacji Miasta.

Dla zainteresowanych uczestnictwem w pracach społecznych zespołów SBO 2022 są dostępne formularze zgłoszeniowe - zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Można po nie sięgnąć na stronie www.sbo.szczecin.eu - w zakładce „do pobrania”, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej - w zakładce "Konsultacje Społeczne" (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Natomiast formularze w formie papierowej zostały wyłożone w informacji znajdującej się w gmachu Urzędu Miasta Szczecina oraz w jego prawobrzeżnej filii. Tam też trzeba je wypełnione złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (o terminie decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego - pl.c Armii Krajowej 1 (70-456 Szczecin).

Uwaga: termin zgłaszania kandydatów upłynie 11 czerwca 2021 r. ©℗



