Razem: "Przedłużmy konsultacje dotyczące przebudowy Szczecina"

Plan ogólny Szczecina ma wyznaczyć kierunki urbanistycznego rozwoju naszego miasta. Fot. Dariusz Gorajski

Konsultacje dotyczące wdrożenia planu ogólnego Szczecina powinny zostać przedłużone - uważają działacze partii Razem. Złożyli u prezydenta miasta petycję w tej sprawie.

Przedstawiciele lewicy uważają, że wyznaczony termin konsultacji - do 13 kwietnia tego roku - jest zbyt krótki, aby mieszkańcy mogli zapoznać z się obszernym dokumentem w sposób satysfakcjonujący i pozwalający rzetelnie go ocenić.

"Projekt planu ogólnego jest dokumentem o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości miasta, wpływającym na sposób zagospodarowania przestrzeni, rozwój infrastruktury, transportu oraz charakter poszczególnych osiedli", argumentuje Radosław Kopkiewicz z Razem, "Dodatkowe wątpliwości budzi fakt, że spotkanie otwarte wraz z prezentacją projektu zaplanowane jest dopiero dwa tygodnie po rozpoczęciu konsultacji społecznych. W praktyce oznacza to, że mieszkańcy przez znaczną część okresu konsultacyjnego nie mają możliwości zapoznania się z pełnym omówieniem projektu oraz zadania pytań jego autorom. Prezentacja projektu powinna rozpoczynać cały etap konsultacji społecznych, aby umożliwić mieszkańcom świadome uczestnictwo w procesie opiniowania dokumentu".

Działacz zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. Nie powstało dziewięć Rad Osiedli. Także w tych sektorach miasta, w których przewidywane są bardzo duże zmiany urbanistyczne, w tym takie pozwalające generować wysoką zabudowę.



"Stwarza to dodatkowe wyzwania, którym ciężko będzie sprostać w wyznaczonych terminach. Brak reprezentacji mieszkańców w postaci Rad Osiedli dodatkowo utrudnia prowadzenie rzetelnych konsultacji społecznych i zbieranie opinii lokalnych społeczności", konkluduje Radosław Kopkiewicz.

Dlatego Razem domaga się wydłużenia terminu konsultacji społecznych do 15 maja oraz przeprowadzenia otwartych spotkań informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich dzielnicach Szczecina, podczas których mieszkańcy będą mogli zapoznać się z proponowanymi zmianami oraz przedstawić swoje uwagi i pytania.©℗

(as)

