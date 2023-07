Ratownik medyczny pobity w podszczecińskim Przecławiu

Fot. Ryszard Pakieser

Pojechał pomóc, sam znalazł się w szpitalu. Jeden z ratowników medycznych został zaatakowany przez pacjenta, który wezwał pomoc, ale stwierdził, że do szpitala mu się nie spieszy i może jeszcze zapalić. Do zdarzenia doszło w podszczecińskim Przecławiu.

- Wezwanie otrzymaliśmy we wtorek po północy - potwierdza Paulina Heigel, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - O pomoc poprosił mężczyzna, który poinformował, że spożywał alkohol, a następnie się przewrócił na coś szklanego i zranił.

Po przybyciu na miejsce ratownicy ocenili stan zdrowia poszkodowanego i uznali, że należy go przewieźć do szpitala w celu zszycia rany. Wtedy mężczyzna stwierdził, że do szpitala mu się nie spieszy i zapali jeszcze papierosa. Gdy ratownicy zaczęli nalegać tłumacząc, że nie mogą sobie pozwolić na oczekiwanie, pacjent stał się agresywny. Początkowo ubliżał ratownikom, następnie zaatakował ich. W efekcie jeden z ratowników z poważnym urazem kończyny dolnej trafił do szpitala. Do napastnika wezwano drugi zespół ratownictwa medycznego i policję. Po wyjściu ze szpitala prawdopodobnie usłyszy zarzuty. ©℗

(t)