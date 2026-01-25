Ratownicy wydobyli ciało z Odry przy Trasie Zamkowej w Szczecinie

Fot. Szczecińskie WOPR

Ciało pod lodem w rejonie Trasy Zamkowej - takie zgłoszenie dotarło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. Do akcji skierowano WOPR.

Do zdarzenia doszło w sobotnie (24 stycznia) popołudnie.

- Niezwłocznie zadysponowano jednostkę Z-16, wyposażoną w sprzęt do działań lodowych - relacjonują ratownicy WOPR. - Po dotarciu na miejsce oraz konsultacji z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęto działania mające na celu podjęcie ciała z zamarzniętego akwenu.



Ratownicy, poruszając się na saniach lodowych, dotarli do wytypowanego miejsca. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciało mężczyzny zostało wydobyte spod lodu i przetransportowane na nabrzeże, gdzie przekazano je policji oraz Zespołowi Ratownictwa Medycznego.

(K)





