Ratownicy wydobyli ciało z Odry przy Trasie Zamkowej w Szczecinie

Ciało pod lodem w rejonie Trasy Zamkowej - takie zgłoszenie dotarło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. Do akcji skierowano WOPR.
Do zdarzenia doszło w sobotnie (24 stycznia) popołudnie.
- Niezwłocznie zadysponowano jednostkę Z-16, wyposażoną w sprzęt do działań lodowych - relacjonują ratownicy WOPR. - Po dotarciu na miejsce oraz konsultacji z Komendą Miejską Policji i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęto działania mające na celu podjęcie ciała z zamarzniętego akwenu.
Ratownicy, poruszając się na saniach lodowych, dotarli do wytypowanego miejsca. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciało mężczyzny zostało wydobyte spod lodu i przetransportowane na nabrzeże, gdzie przekazano je policji oraz Zespołowi Ratownictwa Medycznego.
