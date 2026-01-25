Niedziela, 25 stycznia 2026 r. 
Ratownicy wydobyli ciało z Odry przy Trasie Zamkowej w Szczecinie

Data publikacji: 25 stycznia 2026 r. 08:42
Ostatnia aktualizacja: 25 stycznia 2026 r. 08:52
Ratownicy wydobyli ciało z Odry przy Trasie Zamkowej w Szczecinie
Fot. Szczecińskie WOPR   

Ciało pod lodem w rejonie Trasy Zamkowej - takie zgłoszenie dotarło do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Szczecinie. Do akcji skierowano WOPR. 

Do zdarzenia doszło w sobotnie  (24 stycznia) popołudnie.
- Niezwłocznie zadysponowano jednostkę Z-16, wyposażoną w sprzęt do działań lodowych - relacjonują ratownicy WOPR. - Po dotarciu na miejsce oraz konsultacji z Komendą Miejską Policji  i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej rozpoczęto działania mające na celu podjęcie ciała z zamarzniętego akwenu.
 
Ratownicy, poruszając się na saniach lodowych, dotarli do wytypowanego miejsca. Przy użyciu specjalistycznego sprzętu ciało mężczyzny zostało wydobyte spod lodu i przetransportowane na nabrzeże, gdzie przekazano je policji oraz Zespołowi Ratownictwa Medycznego.
