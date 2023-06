Rajd wojskowych samochodów na ulicach Szczecina [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę na ulicach Szczecina zorganizowano II Rajd Wojskowych Pojazdów Zabytkowych. Zakończył się piknikiem wojskowym na Polance Wołczkowskiej.

Imprezę przygotował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, aby upamiętnić Narodowe Siły Zbrojne i Armię Krajową. NSZ to polska konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego działająca w latach 1942–1947, w swoim najlepszym momencie mająca około 75 tysięcy członków. NSZ były trzecią co do wielkości formacją zbrojną polskiego podziemia niepodległościowego podczas II wojny światowej, po Armii Krajowej i Batalionach Chłopskich. Walczyła z Niemcami, zwalczała też partyzantkę radziecką, a po wojnie konfrontowała się z przedstawicielami komunistycznego reżimu siłą narzuconego Polsce.

(as)