Radosław Sikorski przyjedzie do Szczecina. Spotkanie na Wydziale Nauk Społecznych US

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w piątek przyjedzie do Szczecina. Spotkanie z nim rozpocznie się o g. 17 w auli Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71-79.

Wydarzenie organizuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w województwie zachodniopomorskim i lubuskim. Ogłasza: "Zapraszamy wszystkich, którzy chcą włączyć się w dyskusję o polityce zagranicznej i roli Polski na arenie międzynarodowej. Spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych stworzy ku temu znakomitą przestrzeń".

Radosław Sikorski na czele MSZ stoi od grudnia 2023 roku. Wcześniej tę funkcję pełnił w latach 2007 - 2014. Był też ministrem obrony narodowej w latach 2005 - 2007.

Wydarzenie jest otwarte, jednak obowiązują zapisy. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie internetowej US.

Można również zarejestrować się telefonicznie lub poprzez SMS pod nr tel.: 782 542 136 podając imię i nazwisko, adres e-mail i nr telefonu.

