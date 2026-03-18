Radni za Strefą Czystego Transportu, a nawet za Udawaną Strefą Czystego Transportu

Komisja ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt Rady Miasta Szczecin pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały wprowadzającej Strefę Czystego Transportu. Podczas posiedzenia tej komisji urzędnicy podkreślili, że w ustaleniu takiej strefy chodzi przede wszystkim o znaczące zwiększenie szansy miasta na pozyskanie ponad 90 mln zł dofinansowania na zakup 20 autobusów elektrycznych dla spółki SPA Klonowica.

Strefa obejmie niewielki, historyczny fragment centrum Szczecina (Stare Miasto). Wykaz obejmuje 26 ulic i placów, w tym m.in. ul. Farną, Grodzką, Mariacką, Tkacką oraz rejon Podzamcza (ul. Sienna, Rynek Sienny, ul. Panieńska). Koszt jej wdrożenia, szacowany jest na zaledwie 50 tys. zł.

Przemysław Słowik, przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Komunalnej, Mobilności, Klimatu i Zwierząt zaznaczył, że obszar ten już od lat funkcjonuje jako strefa ograniczonego ruchu (np. rejon Placu Orła Białego), a wprowadzenie SCT jest kontynuacją polityki uwalniania tej przestrzeni dla pieszych.

W ramach konsultacji wpłynęło ponad 170 wniosków. Choć większość opinii miała wydźwięk negatywny, część z nich dotyczyła zbyt małego rygoru lub zbyt małego obszaru strefy. Ostatecznie do projektu wprowadzono istotne złagodzenia: zwiększenie liczby dni wjazdu okazjonalnego, zwiększono limit wjazdów dla pojazdów niespełniających norm z 12 do 30 dni w roku kalendarzowym. Obniżono wymagania dotyczące wieku pojazdów dopuszczonych do strefy.

Projekt przewiduje szeroki katalog zwolnień, obejmujący m.in.: mieszkańców i przedsiębiorców ze strefy, pod warunkiem rozliczania podatków w Szczecinie i posiadania pojazdu przed wejściem w życie uchwały, osoby z niepełnosprawnościami.

Kontrola będzie prowadzona przez straż miejską lub policję na podstawie danych z Centralnej Ewidencji Pojazdów, lub fizycznej nalepki. Koszt wydania nalepki to 1 zł.

Radni z komisji niemal jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali ten projekt uchwały. Choć przed głosowaniem radny Andrzej Radziwinowicz nazwał tę strefę Udawaną Strefą Czystego Transportu.

- To, że obniżamy rocznik, to, że obniżamy tę normę emisyjną, to jest nic, okej, rozumiem. Natomiast to, że pozwalamy wjeżdżać 30 razy w ciągu roku... Jak my to zamierzamy w ogóle kontrolować? - mówił i pytał retorycznie. - Wnoszę o to, aby komisja zrobiła poprawkę do tej uchwały i powróciła do 12 dni w roku (...). 12 dni w roku, 30 dni w roku to jest jakaś przesada. U, S, C, T.

Ale i on ostatecznie zagłosował za pozytywnym zaopiniowaniem przedłożonego projektu.

Przewodniczący komisji Przemysław Słowik stanowczo zaś zaprzeczył pojawiającym się w przestrzeni publicznej obawom o powiększanie obszaru SCT.

- Jedna bardzo ważna informacja o dezinformacji, która się pojawiła odnośnie Strefy Czystego Transportu - nikt nie planuje, nie planował i myślę, że nie będzie planował powiększania tej strefy. To się nigdy w dyskusjach nie pojawiło, jeśli chodzi o zwiększenie zakresu, i tego się trzymajmy - mówił.

Projekt uchwały wprowadzającej SCT jest w porządku obrad najbliższej sesji RM Szczecin. Jeśli zostanie przyjęty, to wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.©℗

