Radni przyjęli uchwałę - dodatek węglowy coraz bliżej

OD awantury między radnymi PO i PiS rozpoczęła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, zwołana po to, by przyjąć do budżetu miasta ponad 61 milionów złotych na wypłatę dodatków węglowych dla mieszkańców Szczecina. Rada Miasta nim zagłosowała nad uchwałą, salę sesyjną zamieniła w parlament: były zatem wypowiedzi o kryzysie energetycznym w Polsce i Europie, programach pomocowych PiS i ich braku po stronie PO. Nie obyło się bez politycznych wycieczek, kto stał za budową gazoportu LGN w Świnoujściu, rurociągu Baltic Pipe oraz dlaczego Polska zamyka kopalnie a nie inwestuje w zieloną energię.

Oprócz wytykania sobie, kto lepiej czy gorzej się czuje, a taka dyskusja wywiązała się między Marcinem Pawlickim z PiS a Urszulą Pańką z PO, kilkakrotnie z ust radnych padło pytanie, które najbardziej interesuje mieszkańców: kiedy pieniądze trafią do szczecinian? Rajcy pytali również, dlaczego wciąż w miejskiej przestrzeni funkcjonuje tak wiele pieców kaflowych i ile tak naprawdę jest kopciuchów w Szczecinie. Niestety, pozostało ono bez odpowiedzi ze strony obecnej na sesji Lidii Rogaś, wiceprezydent miasta.

Zastępczyni Piotra Krzystka, która miedzy innymi koordynuje działania w sferze społecznej, wyjaśniła za to, że w miniony czwartek do kasy miasta wpłynęła pierwsza transza środków przekazanych przez wojewodę zachodniopomorskiego na wypłaty dodatków węglowych - to 17 milionów złotych. Do poniedziałku 26 września Szczecińskie Centrum Świadczeń przyjęło 8129 wniosków od szczecinian, jednak miasto spodziewa się ich ponad 20 tysięcy. Stąd wnioskowana i zapisana w projekcie uchwały kwota - 61 200 000 zł, z czego na wypłatę dla mieszkańców przeznaczono 60 milionów, zaś 1 200 000 złotych to koszty obsługi projektu.

- Wnioski muszą być dokładnie sprawdzone, to bardzo trudne zadanie, na dodatek zadanie dodatkowe, które realizuje Szczecińskie Centrum Świadczeń - mówiła Lidia Rogaś.

Po burzliwej dyskusji radni przyjęli Uchwałę 224/22 - zagłosowało za nią 30 radnych, żaden się nie wstrzymał, nie było także głosów sprzeciwu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, czyli 26 września. ©℗

