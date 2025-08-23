Qigong na Różance. Spokojny oddech na chłodny poranek [GALERIA]

Szczecin 23.08.2025 Qigong w Różance Fot. Dariusz Gorajski

Sobotni poranek na szczecińskiej Różance miał w sobie coś wyjątkowego – zamiast typowego letniego ciepła przywitał uczestników rześkim chłodem i pierwszym powiewem nadchodzącej jesieni. Właśnie w takiej aurze kilkadziesiąt osób spotkało się w ramach Różanego Ogrodu Sztuki, by wziąć udział w nowej propozycji warsztatowej – zajęciach Qigong. Choć panowie stanowili mniejszość, ich obecność uzupełniła grono uczestników, którzy wspólnie rozgrzewali ciało i uspokajali umysł w rytmie spokojnych, płynnych ruchów.

Qigong to starożytna chińska praktyka, łącząca w sobie elementy ruchu, pracy z oddechem i uważności. Wprowadza w stan harmonii, pomaga rozluźnić napięcia, poprawia krążenie i usprawnia pracę organów wewnętrznych. – To łagodne ćwiczenia, które każdy może wykonać, niezależnie od wieku i kondycji – podkreślają organizatorzy. Dzisiejsze spotkanie poprowadziła Karolina Kurpiel-Zawadzka, nauczycielka jogi i Qigong. Uczestnicy rozpoczęli od spokojnej rozgrzewki, która pozwoliła rozbudzić ciało w chłodny poranek, a potem wykonywali serię prostych, skoordynowanych z oddechem ruchów na stojąco. Na zakończenie przyszedł czas na automasaż, który dodatkowo rozluźnił mięśnie i wprowadził wszystkich w dobry nastrój.

Zajęcia, choć zupełnie nowe w programie Różanego Ogrodu Sztuki, szybko zdobyły uznanie uczestników. Wspólna praktyka w plenerze, w otoczeniu zieleni i przy pierwszych, niemal jesiennych podmuchach wiatru, pozwoliła poczuć, że ruch może być jednocześnie źródłem energii i wyciszenia. – To był idealny początek dnia – mówili zgodnie ci, którzy przyszli na poranne spotkanie.

Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek przygody z Qigong na Różance. Kolejne zajęcia odbędą się już w sobotę 30 sierpnia o godz. 10. Wystarczy zabrać ze sobą wygodny strój, matę i otwartość na doświadczenie, które potrafi ukoić zmysły i dodać energii na cały dzień. Nawet jeśli lato powoli ustępuje miejsca jesieni, w Różanym Ogrodzie Sztuki nie zabraknie okazji, by złapać równowagę i dobry nastrój.

(dg)