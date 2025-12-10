PSL rozdaje choinki. ,,Jesteśmy przywiązani do polskiej tradycji"

W środę 10 grudnia na placu Solidarności w Szczecinie politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego rozdawali wszystkim chętnym świąteczne drzewka. W pakiecie był także słoiczek miodu i sianko na wigilijny stół.
- Tę akcje prowadzimy w tym roku już po raz piąty. Sześć lat jestem posłem, ale od następnego roku ta akcja trwa. I rozwija się. W tym roku rekordowa liczba miejsc, bo jedenaście w naszym województwie. Ponad 600 sztuk drzewek. Głównie jodły. Akurat dzisiaj świerk, ale w innych miastach jodły. W Grzmiącej będziemy mieli akurat 130 drzewek na 130-lecie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszamy. Mamy też sianko i miodziki, żeby było wiadomo, że PSL jest bardzo blisko obszarów wiejskich. A najważniejsze, że te choinki są od naszych lokalnych producentów.
Poseł Jarosław Rzepa dodał, że choinki wykorzystywane w akcji zostały zakupione na plantacjach w województwie zachodniopomorskim.
Obdarowani choinkami przechodnie nie kryli zadowolenia. Po odbiór drzewek nie ustawiały się kolejki. Choinki były rozdawane na bieżąco.
- Choinka przyda się na święta - mówią panie, które przyjechały do Szczecina z wizytą z województwa lubuskiego. - Nasza choinka jest średniej wielkości. Taka, żeby zmieściła się do samochodu.
Pan Waldemar ze Szczecina przyznaje, że choinka to dobry prezent na święta. - Przechodziłem obok i akurat rozdawali. Nie mam nic do chłopów. Tylko podziękowanie. ©℗
Karol CIEPLIŃSKI