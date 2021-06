PSL o strażakach, energii odnawialnej i RPO

Ochotnicza Straż Pożarna, energetyka odnawialna, Rzecznik Praw Obywatelskich - te trzy tematy zdominowały konferencję prasową posła Jarosława Rzepy, lidera Zachodniopomorskiego Stronnictwa Ludowego w Szczecinie, i jego gości.

- W zmianie ustawy o OSP jest proponowany dodatek do emerytury, na który strażacy czekali długo - mówił Krzysztof Paluch z OSP. - Ale inne zmiany, które są proponowane, nie do końca nas zadowalają, ponieważ ustawa nie była wcześniej z nami konsultowana, dopiero po jej ogłoszeniu nastąpiły konsultacje. Nie wiemy, jak to będzie. Na stole nie ma rozporządzeń.

- Ochotnicze Straże Pożarne obchodzą dziś setną rocznicą - dodawał Rzepa. - Głównym oczekiwaniem ochotników jest zmiana ustawy o emerytury i rentach. Nowa ustawa nie jest potrzebna. System działa spójnie. Nie psujmy tego, co dobrze funkcjonuje.

Co do drugiego tematu: poseł Adam Stadnik stwierdził krytycznie, że żaden rząd po 1989 roku nie potraktował energetyki odnawialnej jako elementu przekształceniu energetyki jako takiej, ale jako przykrą konieczność wynikającą z dyrektyw unijnych.

- Ale to, co się stało w 2016 roku ustawą 10H, totalnie wyhamowało rozwój energetyki wiatrowej - ocenił. - Dziwię się, że prawie od 2 lat trwa dyskusja o zniesieniu tego dziwnego organicznika, bo on nie ma nic wspólnego ani z fizyką, ani z techniką, ani z hałasem - był to ostry hamulec, żeby pognębić energetykę odnawialną. Dyskusja trwa. Ktoś siedzi w tych okopach niewiedzy, nie pozwala nam normalnie funkcjonować

Skrytykował nowe rządowe rozwiązanie, które zakłada, że ktoś, kto używa fotowoltaiki, może sprzedać nadwyżkę energii za 200 złotych i potem odkupić ją z systemu za 500 .

- Odstąpmy od tego - zaapelował Rzepa. - A jeśli nie, to zagrajmy fair: sprzedaję za złotówkę, kupuję za złotówkę.

Ostatni wątek - RPO. Poseł podziękował wszystkim tym, którzy poparli kandydaturę prof. Marcina Wiącka. Przewidywał, że kandydatura prof. Lidii Staroń przepadnie. I nowych kandydatów nie będzie.

- Prawdopodobnie pojawi się projekt ustawy, która będzie omijać senat i będziemy mieć kolejną atrapę ważnego urzędu w naszym państwie - zakończył. ©℗

(as)