Piątek, 10 października 2025 r. 
PSL: "Będą dodatkowe kredyty dla rolników"

Data publikacji: 10 października 2025 r. 17:31
Ostatnia aktualizacja: 10 października 2025 r. 17:31
Jarosław Rzepa zapowiedział kres ferm futrzarskich. Fot. Alan Sasinowski  

Będą dodatkowe korzystnie oprocentowane kredyty dla rolników - obiecał w piątek poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego ze Szczecina Jarosław Rzepa. Zapowiedział też wygaszenie branży futrzarskiej w Polsce oraz odniósł się do obaw dotyczących umowy Mercosur. Tego samego dnia, gdy zorganizował konferencję prasową, farmerzy protestowali w Pyrzycach.  

- Będą dodatkowe pieniądze na nisko oprocentowane kredyty, które tak błyskawicznie się rozeszły, zwłaszcza w bankach spółdzielczych - zadeklarował polityk. - To było 700 mln zł. Ministerstwo Rolnictwa planuje, że teraz będą dwa miliardy sto milionów zł. Rozmawiamy o innych formach wsparciach. Nie może być tak, że cena na półce sklepowej jest kilkaset razy większa aniżeli u producenta. Minister będzie rozmawiał z sieciami handlowymi. Trzeba zainteresować UOKiK praktykami ze strony sieci. Ten rok pokazał, że sieci handlowe mają nadmierne zyski - wyprowadzane poza Polskę. W przyszłości remedium na to powinna być repolonizacja handlu. Handel musi wrócić w polskie ręce.

Jako pozytywny przykład, do jakiego należy dążyć w skali kraju, Jarosław Rzepa wskazał Spółdzielczą Agrofirmę Witkowo, która wprowadziła zasadę od pola do stołu, kontrolując wszystkie elementy, które mogą mieć wpływ na cenę. 

To jednak sprawa przyszłości. Co można zrobić teraz?

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa czasem skupuje firmy, które mają problemy, by odtwarzać przetwórstwo w wydaniu państwowym - powiedział poseł. - Jeżeli jest taka możliwość, państwo reaguje, nie pozwala na upadłość. 

Jarosławowi Rzepie towarzyszyli przedstawiciele agencji zajmujących się interesami chłopów. Justyna Jakubowicz-Dziduch, dyrektor regionalnego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, poinformowała, że w tej chwili KOWR rozdysponowuje nieruchomości rolne dla farmerów.

Z kolei Stanisław Kuczyński, dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie, oznajmił, że od 16 października jego agencja przystąpi do wypłaty środków w ramach wsparcia bezpośredniego - na przykład dla rolnictwa ekologicznego. 

- W skali województwa zachodniopomorskiego to niemalże miliard 300 mln zł. To potężne środki - ocenił.©℗

Alan Sasinowski 

Komentarze

@Wy debile
2025-10-10 19:17:12
Mam gdzieś tych darmozjadów, którzy walą we wszystko pestycydy.
itd
2025-10-10 19:10:39
To nie jest PSL tylko ZSL.Jestescie podnozkami ryzego oszusta.Wasze szanse w przyszlych wyborach sa rowne zeru.
@Skandal
2025-10-10 18:53:58
Od kogo niby? Dla nich mają być kredyty, które będą sami spłacać, a dla bogaczy i innych swingersów dotacje z KPO, które będą spłacać biedacy z Polski.
Skandal
2025-10-10 18:21:02
Dlaczego rolnicza kasta ma mieć większe przywileje od reszty Polaków?
Wy debile
2025-10-10 18:13:14
kupcie plony od polskich rolników! Lidle z Niemiec , Biedronki z Ukrainy a polski rolnik rozdaje za darmo za zbiór! Tak PSL wykończył swoich ze wsi . Kamysz, to cyngiel ryżego co w pierwszej edycji Tuska kazał pracować do 67 roku. Najciekawsze jest to, że wraz z przedłużeniem momentu emerytury zbliżasz się, że nie będzie żadnej emerytury , bo państwo niewydolne nic już Ci nie da!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


