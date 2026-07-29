Pseudokibice pod sąd

Fot. Sylwia DUDEK

11 pseudokibiców ze Szczecina i województwa, zatrzymanych zostało po meczu Pogoni z Cracovią w marcu ubiegłego roku. Skierowano przeciwko nim akt oskarżenia do sądu.

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Zdarzenia miały miejsce dokładnie 14 marca w trakcie meczu zakończonego wygraną Pogoni 5:2. Na podstawie zebranego materiału dowodowego pseudokibice usłyszeli zarzuty dotyczące zakłócania przebiegu imprezy masowej.

– Były to osoby w wieku od 20 do 48 lat i są mieszkańcami Szczecina i województwa zachodniopomorskiego – mówi „Kurierowi Szczecińskiemu” Nikola Podzińska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. – Oskarżenie wynika z artykułu 60. pkt 2. KK mówiącym, że kto w czasie trwania imprezy masowej rzuca przedmiot, mogący stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się impreza masowa, albo w inny, równie niebezpieczny sposób zakłóca przebieg tej imprezy, podlega karze – cytuje treść artykułu N. Podzińska.

Za takie wykroczenia grozi grzywna nie mniejsza niż 120 stawek dziennych, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. Sprawą zajmował się Wydział Dochodzeniowo-Śledczy KMP w Szczecinie, a materiałem dowodowym był zapewne monitoring stadionowy, do którego każdorazowo policja ma dostęp.

(JCH)

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