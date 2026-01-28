Przywrócono ruch pociągów między Szczecinem a Gryfinem

Przywrócony został ruch pociągów trakcją elektryczną po obu torach między Szczecinem a Gryfinem. Ekipy techniczne Polskich Linii Kolejowych kontynuują całodobowe działania mające na celu przywrócenie rozkładowej organizacji ruchu pociągów na liniach kolejowych między Gryfinem a Kostrzynem oraz Szczecinem a Świnoujściem. W terenie pracują pociągi sieciowe oraz lokomotywy osłonowe. Prowadzone jest odladzanie sieci trakcyjnej. Bieżące informacje przekazywane są podróżnym, w miarę możliwości, na peronach oraz m.in. na Portalu Pasażera (www.portalpasazera.pl).

oprac. rj

