Przystanek w Zdrojach z nowym połączeniem dla pieszych

Nowe wejście na perony od strony ulicy Czwartaków. Fot. Dariusz GORAJSKI

​Mieszkańcy Zdrojów zyskują łatwiejszy dostęp do pociągów dzięki nowej infrastrukturze wybudowanej w ramach Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. Największą zmianą w tym miejscu jest wyznaczenie dodatkowego wejścia na perony, które prowadzi bezpośrednio od strony ulicy Czwartaków.

Do tej pory dojście na stację wymagało dłuższego spaceru, a teraz osoby mieszkające w tej części osiedla mogą wejść na teren przystanku prosto z osiedlowych alejek.

W ramach prac wykonano szerokie schody i chodniki, a wzdłuż drogi postawiono latarnie. Na samym przystanku gotowe są już dwa nowoczesne perony z wiatami, ławkami i tablicami informacyjnymi. Aby pasażerowie nie przechodzili przez tory w niedozwolonych miejscach, pod ziemią zbudowano tunel łączący obie strony stacji. Wewnątrz zainstalowano windy, co ułatwia poruszanie się rodzicom z wózkami, rowerzystom oraz osobom starszym.

​Przy stacji przygotowano także strefę dla osób dojeżdżających na pociąg własnym transportem. Można tam skorzystać z miejsc parkingowych oraz stojaków na rowery. Choć główne prace budowlane przy samym przystanku dobiegają końca, pełna liczba połączeń kolejowych zostanie wprowadzona, gdy gotowa będzie cała trasa łącząca Szczecin z Policami. Obecnie ze stacji korzystają pociągi jadące w stronę centrum oraz Gryfina i Stargardu.

(dg)

