Przystań Wiskord coraz bliżej [GALERIA]

Zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Fot. SIM

Budowa przystani kajakowej Wiskord przy ul. Traktorowej w Szczecinie wchodzi w kolejny etap. Inwestycja realizowana w ramach Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego ma wzbogacić rekreacyjną ofertę miasta i stworzyć nowe miejsce dla kajakarzy oraz miłośników wypoczynku nad wodą.

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Prace rozpoczęły się od robót ziemnych i przygotowania terenu. W kolejnych miesiącach wykonano m.in. nasypy, wzmocniono podłoże oraz przeprowadzono palowanie pod przyszłą infrastrukturę. Docelowo powstaną pływające pomosty, dwa slipy do wodowania kajaków, oświetlenie, ogrodzenie, zieleń oraz elementy wyposażenia, z których będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści.

Jak informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji, budowa przebiega zgodnie z harmonogramem.

– Prace się toczą. W ostatnim czasie postawiona została wiata, trwa montaż elementów małej architektury – mówi Piotr Zieliński.

Wśród montowanych elementów znajdą się m.in. ławki, stoły, stojaki na rowery i kajaki, kosze na odpady oraz miejsce przeznaczone do wypoczynku. Inwestycja obejmuje również budowę wiaty, która będzie służyć użytkownikom przystani.

Nowa przystań powstaje nad Kanałem Ceglanym, w sąsiedztwie dawnego Wiskordu. Ma być miejscem zarówno rekreacji mieszkańców, jak i treningów kajakarzy. Wykonawcą inwestycji jest firma RSK WOLIN Sławomir Zinow, a nadzór prowadzi spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie. Zakończenie robót planowane jest w czwartym kwartale tego roku. Wartość zadania wynosi ponad 964 tys. zł. ©℗

(dg)

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