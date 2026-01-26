Przystań kajakowa na Kanale Ceglanym. Fundament pod dalsze działania

Fot. SIM

Przy ul. Traktorowej w Szczecinie trwa budowa przystani kajakowej, która ma stać się nowym punktem na rekreacyjnej mapie miasta. To jeden ze zwycięskich projektów SBO 2023.

Na miejscu wykonano już kluczowe prace ziemne, wyrównano teren oraz wykonano nasyp, który porządkuje przestrzeń i nadaje jej docelowy kształt.

– To fundament pod dalsze działania – mówi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji. – Kolejny etap prac to badania geologiczne, które pozwolą bezpiecznie przygotować grunt pod dalszą część inwestycji związaną z palowaniem terenu.

Docelowo powstanie tu przystań kajakowa z pływającymi pomostami, slipami do wodowania kajaków oraz zadaszoną wiatą. Teren zostanie ogrodzony, oświetlony i wyposażony w elementy małej architektury. Przewidziano także nowe nasadzenia zieleni.

Wykonawcą jest firma RSK Wolin Sławomir Zinow. Planowane zakończenie robót to IV kwartał tego roku. Koszt zadania wynosi 964 243 zł brutto.

Nadzór sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

