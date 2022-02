Przysięga "Terytorialsów" w Trzebiatowie. Dumni z dziedzictwa Armii Krajowej

Prawie stu żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złożyło w niedzielę (13 lutego) przysięgę wojskową na terenie jednostki w Trzebiatowie. Uroczystość odbyła się w przeddzień 80-lecia utworzenia Armii Krajowej, której tradycje dziedziczą Wojska Obrony Terytorialnej.

- To męstwo i poświęcenie jej żołnierzy - kobiet i mężczyzn jest dla nas wzorem i chlubą. Tym bardziej że jednym z żołnierzy Armii Krajowej jest nasz patron, ppłk Stanisław Jerzy Sędziak pseudonim „Warta”. Cichociemny, elita elit. Z własnej woli wstąpił w szeregi Cichociemnych i wyskoczył w nocy na teren okupowanej Rzeczypospolitej, by walczyć z niemieckim - hitlerowskim, a potem sowieckim okupantem. Poświęcił to, co najcenniejsze bez wahania, skazany przez komunistów na karę śmierci a potem dożywocie - powiedział żołnierzom dowódca 14. Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Tomasz Borowczyk.

Przysięga zakończyła tzw. szkolenie podstawowe, które w ramach „Ferii z WOT”, odbywało się przez 16 dni w 142 batalionie lekkiej piechoty w Trzebiatowie. Złożyło ją prawie stu żołnierzy. To druga co do wielkości przysięga w historii 14 ZBOT - w dużej części uczniów, nauczycieli i studentów. Po dwóch i pół roku istnienia 14. Zachodniopomorska Brygada Obrony Terytorialnej liczy już prawie tysiąc żołnierzy. Kolejne szkolenie nowych "Terytorialsów" 14 ZBOT odbędzie się w marcu w Choszcznie.

oprac. (rj)