Przylądek Pomerania. „Największa inwestycja portowa w najnowszej historii Polski” [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

Ten cytat brzmi dumnie, zwłaszcza że wypowiedział go w Świnoujściu minister Infrastruktury Dariusz Klimczak. Tym samym oficjele obwieścili, że budowa „Przylądka Pomerania” oficjalnie wystartowała.

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Plany, jakie rozpostarto przed Głębokowodnym Terminalem Kontenerowym w Świnoujściu – chrzcząc go „Przylądkiem Pomerania” – są naprawdę spektakularne. Projekt zakłada stworzenie od podstaw głębokowodnego terminalu kontenerowego na 186 hektarach nowego lądu, uzyskanego bezpośrednio z morza. To infrastrukturalny fundament, który ma połączyć port Szczecin-Świnoujście z globalnymi łańcuchami dostaw i utworzyć kluczowy, zachodni korytarz transportowy dla Europy Środkowej. Tyle w teorii, teraz ma zacząć się część praktyczna.

– Zaczynamy realizację największej inwestycji portowej w najnowszej historii Polski. Jesteśmy na placu budowy Przylądka Pomerania. Zaczynamy od budowy drogi technicznej, to jest fizyczne rozpoczęcie tej mega inwestycji, na którą czekała polska gospodarka morska. Inwestycja o wartości 10 miliardów złotych zmieni oblicze polskiej gospodarki morskiej. Będziemy mogli konkurować z najważniejszymi portami europejskimi dzięki temu, że zdecydowaliśmy się na naprawdę odważny projekt – mówił w poniedziałek minister Dariusz Klimczak, wizytując plac budowy.

– Dziś symbolicznie wbijamy pierwszą łopatę pod budowę „Przylądka Pomerania”, największej, najbardziej ambitnej inwestycji w historii tego portu i całego zachodniego wybrzeża Polski. Rozpoczynamy budowę drogi, niezbędnej dla tej inwestycji na morzu. To właśnie tutaj, w Świnoujściu, powstanie nowy port, który wejdzie na listę najważniejszych portów europejskich – podkreślał wiceminister Arkadiusz Marchewka.

Jednocześnie trwają poszukiwania inżyniera kontraktu dla lądowej części inwestycji. Sama droga dojazdowa do morskiej części inwestycji, której budowę rozpoczęto, będzie kosztowała 22 miliony złotych. Ten subprojekt ma zostać zrealizowany w ciągu najbliższych 10 miesięcy. Ma powstać droga o szerokości 8 metrów z infrastrukturą techniczną. Inwestycja ma zawierać także przepusty dla zwierzyny leśnej.

– Ta droga jest kolejnym ważnym etapem dla budowy „Przylądka Pomerania”. Ten dzień ma charakter symboliczny. Jest fizycznym dowodem na to, że inwestycja się realizuje. Droga będzie zapewniała dojazd dla ciężkiego sprzętu. W następnych etapach będziemy wybierali podmiot, który wybuduje część morską. To już drugi kwartał przyszłego roku. Ale to dzięki dzisiejszemu momentowi możemy powiedzieć, że budowa przylądka się rozpoczęła – mówił w Świnoujściu Jarosław Siergiej, prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 14.07.2026 r.

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