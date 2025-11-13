Przylądek Pomerania, czy raczej... złudzeń i niedomówień?

Za mało dialogu w sprawie budowy portu kontenerowego w Świnoujściu i za mało konkretnych rekompensat dla mieszkańców – tak można w skrócie podsumować konferencję prasową Prezydent Świnoujścia w sprawie wartej 10 miliardów złotych inwestycji. Debata o „Przylądku Pomerania” trwa.

I nic nie wskazuje na to, by temperatura rozmów wokół projektu ostygła. Projekt Przylądek Pomerania przewiduje powstanie na 186 hektarach nowego terenu terminalu kontenerowego z nabrzeżem o długości około 1,3 km. Miałyby tu zawijać największe kontenerowce świata.

– To będzie nowa Polska. Przylądek Pomerania to nie tylko port, to przestrzeń, która przez kolejne dekady będzie pracować na rozwój gospodarczy regionu i kraju – powiedział Jarosław Siergiej, prezes Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście na początku miesiąca przedstawiając projekt.

Projekt, który rozbudza wyobraźnie, ale też budzi kolejne obawy. O ten kształt inwestycji duże pretensje ma Prezydent Świnoujścia Joanna Agatowska, bo o zmianie koncepcji z poprzedniej na „Przylądek” miała dowiedzieć się za późno, a samo Świnoujście miało być pominięte w procesie decyzyjnym. Wcześniej ten aspekt był już poruszany w mediach – port i prezydentka stoją w konflikcie o ustalenie podstawowych faktów. A zarówno Siergiej jak i Agatowska nie oszczędzają się w debacie publicznej. Choć wczorajsza konferencja w sprawie inwestycji została zwołana przez szefową magistratu w Świnoujściu, to wsparł ją Mateusz Bobek, burmistrz Międzyzdrojów, ekolodzy, organizacja turystyczna, a także co najważniejsze mieszkańcy osiedla Warszów, w którego otoczeniu ma powstać port kontenerowy. Joanna Agatowska wskazała, że specustawa wyłączyła możliwość przeprowadzenia bezpośredniego referendum w sprawie inwestycji.

– I tak, oczywiście, że rozważamy przeprowadzenie referendum, ale ono niestety ze względu na to, że rząd podjął już specustawy, wyklucza to możliwość udzielenia przez mieszkańców odpowiedzi, czy chcesz, czy nie chcesz portu kontenerowego w tym mieście – wskazała Joanna Agatowska i podkreśliła, że miasto będzie skupiać się na przygotowywaniu raportu o oddziaływaniu takiej inwestycji.

