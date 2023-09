Przyjaciele i kibice zebrali na leczenie Katarzyny Charazińskiej

Stargardzianie licznie wzięli udział w festynie i wspierali zbiórkę na rehabilitację pani Kasi, która jest wierną kibicką miejscowych sportowców. Fot. Wioletta MORDASIEWICZ

Stowarzyszenie kibiców Spójni Stargard Pierwsza Brygada wspólnie ze znajomymi i bliskimi Katarzyny Charazińskiej zorganizowali festyn charytatywny dla stargardzianki, której podczas ćwiczeń pękł tętniak.

Impreza odbywała się pod hasłem „Przyjaciele i kibice dla Kaśki”. Pokaz motocykli, amerykańskich radiowozów, quadów i pojazdów budowlanych, a także sprzętu policji, straży pożarnej to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych dla mieszkańców. W czasie imprezy prowadzono licytacje fantów, w tym podarowanych przez PGE Spójni Stargard. Uczestnicy mogli oglądać prezentacje taneczne w wykonaniu szkół tańca Save the Beat oraz Pole Art Studio Stargard oraz pokazy Karate Kamikaze i fitness w wykonaniu instruktorów Ośrodka Sportu i Rekreacji Stargard. W programie były też spotkania z zawodnikami PGE Spójnia i klubu Błękitnych Stargard. Można było z nimi pograć w kosza i postrzelać do bramek. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci. W strefie gastronomicznej serwowano kiełbaski z grilla, zupę, ciasto, pizzę, pierogi, watę cukrową, napoje, kawę i herbatę. Na miejscu można było skorzystać z porad dietetyczki oraz zrobić sobie zdjęcie z maskotkami PGE Spójnia i KPP Stargard.

– Całkowity dochód z festynu charytatywnego zostanie przekazany na leczenie i rehabilitację Katarzyny Charazińskiej – informują organizatorzy. ©℗

(w)