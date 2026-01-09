Piątek, 09 stycznia 2026 r. 
Przygotowują się na silne mrozy na Pomorzu Zachodnim

Data publikacji: 09 stycznia 2026 r. 17:42
Ostatnia aktualizacja: 09 stycznia 2026 r. 17:42
Fot. archiwum  

Ten weekend będzie bardzo mroźny. Temperatura w sobotnią noc może wynieść nawet -13, a w niedzielę -10 stopni Celsjusza. Spodziewany jest  też wzrostu poziomu wody na Bałtyku, wybrzeżu i Zalewie Szczecińskim.

Przygotowania do działań w związku z mrozami były tematem wideokonferencji MSWiA z wojewodami i służbami, a następnie wojewody z samorządowcami.

- Nasze służby są gotowe do udzielania pomocy w kryzysowych sytuacjach, jednak pamiętajmy, że los najsłabszych zależy głównie od postawy nas wszystkich - przekazał w piątek 9 stycznia wojewoda Adam Rudawski. - Poprosiłem dziś wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o zwracanie szczególnej uwagi na osoby w kryzysie bezdomności, a także te, które ze względu na sytuację życiową potrzebują wsparcia.

Zachodniopomorskie samorządy dysponują 1331 miejscami w schroniskach dla bezdomnych, noclegowniach i ogrzewalniach. Jeśli widzimy osobę, która śpi lub mieszka w miejscu nieogrzewanym nie wahajmy się zadzwonić pod numer alarmowy 112. Możemy również skorzystać z infolinii 800 170 010, gdzie uzyskamy informacje  o miejscach w naszym województwie, w których osoby bezdomne znajdą pomoc. 

- Pamiętajmy, że mróz niesie zagrożenie również zwierzętom. Wpuśćmy nasze psy i koty do domów lub miejsc, gdzie będzie im ciepło oraz zapewnijmy im pożywienie. Jeżeli widzimy, że w jakimś miejscu znajduje się zwierzę, które nie ma odpowiedniego schronienia, skorzystajmy z numeru alarmowego, żeby zawiadomić służby. Pozostawienie zwierzęcia na mrozie może być uznane za znęcanie się - podkreśla wojewoda Adam Rudawski.

Wojewoda przypomina również o konieczności usuwania śniegu i lodu z dachów budynków oraz o tym, aby nie wchodzić na zamarznięte akweny. (K)

