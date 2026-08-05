Przygotowania do Żagli. Zmiany w organizacji ruchu, przepustki dla mieszkańców

Fot. Agata JANKOWSKA

Od 14 do 16 sierpnia w Szczecinie odbędzie się największe plenerowe wydarzenie tego lata - Żagle. Już za tydzień wprowadzone zostaną pierwsze zmiany w organizacji ruchu. Od środy (5 sierpnia) w dawnym budynku Dworca Morskiego będzie funkcjonować Biuro Przepustek, gdzie mieszkańcy ulic objętych zmianami mogą odbierać wjazdówki upoważniające do poruszania się w wyznaczonych strefach.

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W nocy z wtorku na środę, 12 sierpnia zamknięte zostaną pierwsze ulice dojazdowe na Łasztownię i Wały Chrobrego. Pełne ich zamknięcie nastąpi dzień później.

Mieszkańcy ulic objętych zmianami będą mogli dojechać do swoich domów za okazaniem przepustki wjazdowej. Można je odebrać od dzisiaj w Biurze Wydawania Przepustek przy ul. Jana z Kolna 6 (czynne do 16 sierpnia w godzinach 8-18).

Przepustki upoważniają do wjazdu do trzech stref. Strefa czerwona oznacza wjazd wyłącznie dla pojazdów organizatora, uprawnionych służb oraz firm mających siedzibę w tej strefie. Za każdą przepustkę pobierana będzie kaucja, zgodnie z regulaminem. Strefa niebieska – wjazd z możliwością parkowania tylko dla mieszkańców oraz pracowników firm i instytucji zlokalizowanych przy ulicach: Jarowita, Zygmunta Starego, Szczerbcowa, Storrady, Władysława IV oraz Zbożowa (na odcinku do skrzyżowania ze Spichrzową), a także dla posiadaczy przepustek do strefy czerwonej. Strefa zielona – wjazd z możliwością parkowania wyłącznie dla wystawców, przy ulicach: Komandorska i Admiralska.

Zmiany w organizacji ruchu obowiązywać będą od 13 do 19 sierpnia. Zostaną wprowadzone w trzech etapach.

W pierwszym etapie (od środy 12 sierpnia od godz. 1 do czwartku 13 sierpnia do godz. 1) całkowicie zamknięte zostaną: ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową, ul. Komandorska, ul. Admiralska, ul. Małopolska od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Wały Chrobrego, ul. Wawelska od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, ul. H. Pobożnego od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej.

W drugim etapie (od czwartku 13 sierpnia od godz. 1 do poniedziałku 17 sierpnia do godz. 5) zostaną całkowicie zamknięte: ul. Zbożowa i Wendy, ul. Spichrzowa, ul. Celna, ul. Władysława IV, ul. Komandorska, ul. Małopolska od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Admiralska, ul. Wawelska od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego, ul. Wały Chrobrego, ul. Jarowita, od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej, ul. Szczerbcowa od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, ul. Z. Starego od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, ul. H. Pobożnego od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej, Nabrzeże Wieleckie od ul. Wyszyńskiego do ul. Jana z Kolna (do skrzyżowania z ul. Kapitańską), ul. Storrady, łącznica wjazdowa i zjazdowa Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois, wyznaczony zostanie postój TAXI na ul. Z. Starego, od ul. Matejki do ul. Starzyńskiego.

Ruch pojazdów zostanie ograniczony na ulicach (wjazd wyłącznie z przepustkami): Z. Starego od ul. Jarowita do ul. H. Pobożnego, ul. Szczerbcowa od ul. Jarowita do ul. H. Pobożnego, ul. Jarowita od ul. Wawelskiej do ul. Szczerbcowej oraz od ul. Małopolskiej do ul. Z. Starego.

W czwartek 13 sierpnia od godz. 6 do godz. 9 należy umożliwić zjazd z Trasy Zamkowej w kierunku ul. Jana z Kolna, w stronę ul. Dubois. Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna (od strony ul. Dubois) zostanie poprowadzony ulicami: w kierunku Trasy Zamkowej: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa, w kierunku Mostu Długiego: Dubois – Parkowa – Malczewskiego – Matejki – Trasa Zamkowa – Fama – Sołtysia – Wyszyńskiego.

Objazd wyłączonej z ruchu ul. Jana z Kolna zostanie poprowadzony ulicami: od strony Trasy Zamkowej w kierunku ul. Dubois: Matejki – Malczewskiego – Parkowa – Dubois, od strony Mostu Długiego w kierunku ul. Dubois: Wyszyńskiego – Wyzwolenia – Malczewskiego – Parkowa – Dubois.

W ramach trzeciego etapu (od poniedziałku 17 sierpnia od godz. 5 do wtorku 18 sierpnia do godz. 5) zostaną całkowicie zamknięte: ul. Zbożowa i Wendy od skrzyżowania z ul. Spichrzową, ul. Komandorska, ul. Admiralska, ul. Małopolska, od ul. Jarowita do ul. Komandorskiej, ul. Wały Chrobrego, ul. Wawelska, od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita, ul. H. Pobożnego, od ul. Z. Starego do ul. Szczerbcowej.

W środę (5 sierpnia) zostaną ustawione znaki B-36 z informacją o okresie obowiązywania zakazu. Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona we wtorek 18 sierpnia do godz. 5.

W dniach 12-17 sierpnia wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Część linii zmieni swoje trasy, w rozkładzie pojawią się także dodatkowe składy. Szczegółowy rozkład komunikacji miejskiej, mapy parkingów oraz zamknięcia ulic na stronie https://zagleszczecin.eu.

(K)

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