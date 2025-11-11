Przygotowali pomnik na Święto Niepodległości. Społeczna inicjatywa patriotyczna [GALERIA, FILM]

Mirosław Berezowski miłośnik lokalnej historii wraz z osobami od lat zaangażowanymi w zachowanie pamięci o bohaterach. Fot. Mirosław BEREZOWSKI

Prace renowacyjno-montażowe Pomnika Niepodległości poświęconego bohaterom poległym w walce o wolność udało się zakończyć 8 listopada. Pomnik, zlokalizowany przy ul. 3 Maja, odzyskał swój dawny blask dzięki staraniom Mirosława Berezowskiego, lokalnego społecznika, miłośnika historii oraz wielu osób zaangażowanych w projekt.

- Główne prace remontowe objęły umocowanie orła na cokole oraz zawieszenie nowej tablicy, która w czytelny i godny sposób upamiętnia tych, którzy oddali życie za wolność Ojczyzny. Na tablicy zostały dopisane dodatkowe daty związane z polską niepodległością. Ostatnią jest data symbolicznego zakończenia wycofywania wojsk radzieckich z Polski – mówi Mirosław Berezowski. – Idea odnowienia orła i cokołu pomnika w Nowogardzie zrodziła się z mojej inicjatywy, jako lidera projektu, oraz ugrupowania Inicjatywa Patriotyczno-Społeczna, które powstało w 2011 r., a także osób, którym bliski jest szacunek dla bohaterstwa żołnierzy walczących o niepodległość. Chcieliśmy przywrócić pomnikowi dawny blask i uczynić go powodem do dumy dla wszystkich nowogardzian.

Wymieniono tablicę pamiątkową, a orła poddano zabiegom konserwacyjnym i pomalowano specjalną farbą ochronną. Orzeł jest dziełem znanego rzeźbiarza Wojciecha Banasińskiego z Płotów. Cokół został obłożony estetycznym, lśniącym granitem, który nadał monumentowi powagę i trwały charakter.

– Serdecznie dziękujemy burmistrzowi Michałowi Wiatrowi za akceptację i aprobatę tej społecznej inicjatywy oraz wszystkim osobom, które wniosły swój wkład w jej realizację – podkreśla M. Berezowski. – Wierzę, że to miejsce ponownie stanie się symbolem pamięci i wspólnoty. Celebrujmy i świętujmy Dzień Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej z dumą i wdzięcznością, pamiętając o słowach św. Jana Pawła II: „Wolność nie jest dana raz na zawsze. Trzeba ją stale zdobywać na nowo”.



Całość prac montażowych zrealizował Zakład Kamieniarski Ryszard Śmigiel z Nowogardu, którego wieloletnie doświadczenie i dbałość o szczegóły pozwoliły zachować i przywrócić pomnikowi estetyczny wygład.©℗

Tekst i film Jarosław BZOWY

