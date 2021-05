Przeszukują linię brzegową Odry. Trzeci dzień poszukiwań dwóch zaginionych nastolatków z Lubuskiego

Jedna z metod...!

2021-05-13 20:51:49

W momencie powstalej Tragedi wodnej, powinno sie puscic na wodzie... "Cos" co oznaczalo by, jak daleko ten "Znak" zaplynal - by latwiej bylo wiedziec gdzie ewentualnie w danej godzinie czy dniu- moze/moga dana Ofiara/y "sie znajdowac"... ??