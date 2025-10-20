Poniedziałek, 20 października 2025 r. 
REKLAMA 10 szczecin
REKLAMA

Przerzut nielegalnych migrantów. Zatrzymani przed granicą z Niemcami

Data publikacji: 20 października 2025 r. 15:51
Ostatnia aktualizacja: 20 października 2025 r. 15:51
Przerzut nielegalnych migrantów. Zatrzymani przed granicą z Niemcami
Fot. MOSG  

Kolejnego kuriera usiłującego przerzucić do Niemiec nielegalnych migrantów zatrzymała nad ranem 17 października w nadgranicznym Buku Straż Graniczna ze Szczecina. 45-letni obywatel Ukrainy przewoził samochodem osobowym z litewską rejestracją czterech pełnoletnich Afgańczyków.

REKLAMA

Strażnicy graniczni ustalili, że Afgańczycy przedostali się do Polski szlakiem białoruskim. Z rejonu Siemianówki na Podlasiu zabrał ich Ukrainiec, który docelowo miał ich przeszmuglować do Niemiec.

Jak informuje Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, mężczyźnie przedstawiono zarzut zorganizowania czterem obywatelom Afganistanu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski i usiłowania z Polski do Niemiec. Jego pasażerowie natomiast usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski oraz usiłowania z Polski do Niemiec. Afgańczycy dobrowolnie poddali się zaproponowanej przez prokuratora karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 2 lata. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie postanowił umieścić cudzoziemców w strzeżonym ośrodku na okres trzech miesięcy. Wobec Ukraińca zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W jego przypadku Straż Graniczna prowadzi postępowanie karne. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.  

Od początku przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na odcinku z Niemcami funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w naszym województwie 20 kurierów, którzy przerzucali z Polski do Niemiec 62 cudzoziemców. Łącznie w tym okresie strażnicy graniczni zatrzymali 77 nielegalnych migrantów usiłujących przedostać się do Niemiec.  (K)

REKLAMA

Komentarze

ukrainska patologia
2025-10-20 16:33:46
Oczywiście ukrainiec, ale i tak mu nic nie zrobią
Mało tego
2025-10-20 16:19:15
W Warszawie złapano na gorącym uczynku dwóch Ukraińców wypłacających hurtowo pieniądze z bankomatów metodą "na blika". Ciekawe ilu Polaków naciągnęli.
XYZ
2025-10-20 16:19:13
Upainca w trybie pilnym oddac jewrejowi Zelenskiemu .On potrzebuje takich dekownikow ukrywajacych sie w polszy do walki z kacapami.
Ryba
2025-10-20 16:10:18
Nie rozumiem umieszczania ich w jakimś ośrodku. Na koszt ambasady Afganistanu powinni być odeskortowani do ich kraju a tam by odpracowali z nawiązką tą kasę. Ale nie- lepiej niech polski podatnik płaci za szkodników

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Pogoda

10 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA