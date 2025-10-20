Przerzut nielegalnych migrantów. Zatrzymani przed granicą z Niemcami

Fot. MOSG

Kolejnego kuriera usiłującego przerzucić do Niemiec nielegalnych migrantów zatrzymała nad ranem 17 października w nadgranicznym Buku Straż Graniczna ze Szczecina. 45-letni obywatel Ukrainy przewoził samochodem osobowym z litewską rejestracją czterech pełnoletnich Afgańczyków.

REKLAMA

Strażnicy graniczni ustalili, że Afgańczycy przedostali się do Polski szlakiem białoruskim. Z rejonu Siemianówki na Podlasiu zabrał ich Ukrainiec, który docelowo miał ich przeszmuglować do Niemiec.

Jak informuje Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej, mężczyźnie przedstawiono zarzut zorganizowania czterem obywatelom Afganistanu nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski i usiłowania z Polski do Niemiec. Jego pasażerowie natomiast usłyszeli zarzut nielegalnego przekroczenia granicy państwowej z Białorusi do Polski oraz usiłowania z Polski do Niemiec. Afgańczycy dobrowolnie poddali się zaproponowanej przez prokuratora karze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym jej zawieszeniem na 2 lata. Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie postanowił umieścić cudzoziemców w strzeżonym ośrodku na okres trzech miesięcy. Wobec Ukraińca zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W jego przypadku Straż Graniczna prowadzi postępowanie karne. Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Od początku przywrócenia tymczasowej kontroli granicznej na odcinku z Niemcami funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali w naszym województwie 20 kurierów, którzy przerzucali z Polski do Niemiec 62 cudzoziemców. Łącznie w tym okresie strażnicy graniczni zatrzymali 77 nielegalnych migrantów usiłujących przedostać się do Niemiec. (K)

REKLAMA