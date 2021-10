Przeprawa nad Regalicą. Połączone przęsła na moście Gryfitów

Pod koniec sierpnia informowaliśmy o transporcie pierwszego przęsła przebudowywanego mostu nad Regalicą w ciągu ulicy Floriana Krygiera w Szczecinie. Teraz już wszystkie trzy przęsła powstałe na pochylni Wulkan i dostarczone drogą wodną są - jak widać - na miejscu. Trwa układanie nawierzchni.

Most Gryfitów jest jednym z najważniejszych elementów, który prowadzi do modernizowanego układu drogowego w Podjuchach. Długość obiektu (konstrukcji niosącej) wynosi ponad 227 m, a szerokość całkowita to ponad 15 m.

Z kolei budowa węzła drogowego w Podjuchach obejmuje budowę skrzyżowania z wyspą centralną z sygnalizacją świetlną oraz przebudowę ulic Krygiera i Granitowej, znajdujących się w sąsiedztwie.

Warte 114 mln zł prace wykonuje konsorcjum firm Roverpol sp. z o.o. oraz Rover Infraestructuras SA. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania to prawie 72,8 mln złotych. ©℗

(kl)

Film: Dariusz Gorajski