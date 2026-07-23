Przenośne toalety nie muszą szpecić. Jest pomysł na poprawę otoczenia

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Są praktyczne, ale niestety bardzo nieestetyczne. Mowa o przenośnych toaletach, czy też popularnych toi toiach. Te niewielkie, plastikowe wychodki spotkać można właściwie na każdym kroku. W dużej mierze zastąpiły one miejskie toalety. I choć są niezbędne, niekoniecznie wpisują się w otaczającą przestrzeń.

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Zdaniem radnego Piotra Kęsika (OK Polska) przenośne toalety psują estetykę krajobrazu – zwłaszcza przy szlakach turystycznych i terenach rekreacyjnych.

– Obecnie wykorzystywane przenośne toalety często negatywnie wpływają na odbiór estetyczny przestrzeni publicznej. Charakterystyczne kabiny ustawiane są nierzadko w miejscach o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych, przez co stają się elementem wyraźnie zaburzającym wygląd otoczenia – twierdzi P. Kęsik.

Proponuje stosowane w innych miastach rozwiązania, które poprawiają znacząco estetykę: obudowy, drewniane osłony, pergole, zieleń izolacyjną czy inne elementy małej architektury. Wpływają one nie tylko na wygląd otoczenia, ale zapewniają jednocześnie łatwy dostęp i odpowiednią wentylację. Obecnie w różnych miejscach stosuje się na przykład drewniane pergole osłonowe, ażurowe ekrany, żywopłoty i nasadzenia czy zabudowy modułowe.

Czy magistrat przychyli się do propozycji radnego? Odpowiedzi na razie nie ma. ©℗

(aj)

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